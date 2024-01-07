«Сент-Луис» прервал пятиматчевую победную серию «Каролины»
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В Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Сент-Луис Блюз» (1:2 Б).
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