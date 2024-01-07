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«Сент-Луис» прервал пятиматчевую победную серию «Каролины»

«Сент-Луис» прервал пятиматчевую победную серию «Каролины»
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В Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Сент-Луис Блюз» (1:2 Б).

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НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Уокер (Сундквист, Крюг) – 11:04     1:1 Терявяйнен (Друри) – 13:17 (pp)     1:2 Шенн – 65:00    
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