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Тренер «Коламбуса», работавший с Флёри в молодёжном хоккее, отреагировал на его достижение

Тренер «Коламбуса», работавший с Флёри в молодёжном хоккее, отреагировал на его достижение
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан, после поражения его команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Миннесоты Уайлд» (3:4 ОТ), высказался о достижении голкипера «дикарей» Марка-Андре Флёри, который в этой встрече добыл свою 551-ю победу в карьере в НХЛ, выйдя на второе место в истории лиги.

Венсан был тренером Флёри в начале 2000-х в команде Юниорской лиги Квебека «Кейп Бретон». Комментируя сейв Марка-Андре в овертайме сегодняшнего матча, Венсан порадовался за бывшего подопечного, поймавшего шайбу ловушкой.

«Окей, цветок (прозвище Флёри. — Прим. «Чемпионата»). Просто забирай её. Он лучший», — приводит слова Венсана журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

«Миннесота» прервала серию поражений из четырёх матчей, набрала 38 очков и занимает 13 место в таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Силлинджер (Бин, Боквист) – 08:09     1:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 14:48 (pp)     2:1 Силлинджер (Марченко) – 20:17     2:2 Болди (Цуккарелло, Фэйбер) – 30:15 (pp)     3:2 Силлинджер (Боквист) – 54:15 (pp)     3:3 Юханссон (Хартман) – 58:28     3:4 Росси (Болди, Фэйбер) – 63:05    
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