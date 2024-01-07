Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тренер «Коламбуса», работавший с Флёри в молодёжном хоккее, отреагировал на его достижение

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан, после поражения его команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Миннесоты Уайлд» (3:4 ОТ), высказался о достижении голкипера «дикарей» Марка-Андре Флёри, который в этой встрече добыл свою 551-ю победу в карьере в НХЛ, выйдя на второе место в истории лиги.

Венсан был тренером Флёри в начале 2000-х в команде Юниорской лиги Квебека «Кейп Бретон». Комментируя сейв Марка-Андре в овертайме сегодняшнего матча, Венсан порадовался за бывшего подопечного, поймавшего шайбу ловушкой.

«Окей, цветок (прозвище Флёри. — Прим. «Чемпионата»). Просто забирай её. Он лучший», — приводит слова Венсана журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

«Миннесота» прервала серию поражений из четырёх матчей, набрала 38 очков и занимает 13 место в таблице Западной конференции.