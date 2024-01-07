Тренер «Коламбуса», работавший с Флёри в молодёжном хоккее, отреагировал на его достижение

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан, после поражения его команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Миннесоты Уайлд» (3:4 ОТ), высказался о достижении голкипера «дикарей» Марка-Андре Флёри, который в этой встрече добыл свою 551-ю победу в карьере в НХЛ, выйдя на второе место в истории лиги.
Венсан был тренером Флёри в начале 2000-х в команде Юниорской лиги Квебека «Кейп Бретон». Комментируя сейв Марка-Андре в овертайме сегодняшнего матча, Венсан порадовался за бывшего подопечного, поймавшего шайбу ловушкой.
«Окей, цветок (прозвище Флёри. — Прим. «Чемпионата»). Просто забирай её. Он лучший», — приводит слова Венсана журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.
«Миннесота» прервала серию поражений из четырёх матчей, набрала 38 очков и занимает 13 место в таблице Западной конференции.
- 7 января 2024
-
08:08
-
08:07
-
07:49
-
07:28
-
07:06
-
06:59
-
06:54
-
06:47
-
06:34
-
06:15
-
06:07
-
05:54
-
05:53
-
05:52
-
05:52
-
05:49
-
05:40
-
05:37
-
05:27
-
05:14
-
04:54
-
04:24
-
04:01
-
02:43
-
02:04
- 6 января 2024
-
23:54
-
23:48
-
23:33
-
23:09
-
22:52
-
22:50
-
22:44
-
22:19
-
22:00
-
21:40