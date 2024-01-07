Флёри вышел на второе место по победам в истории НХЛ

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (3:4 ОТ).

Ворота гостей в этой встрече защищал опытный Марк-Андре Флёри. Эта победа стала для канадца 551-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Патриком Руа и вышел на второе место в истории лиги. Лидером всех времён является легендарный Мартин Бродо (691).

Всего в этом сезоне на счету Флёри 18 матчей за «Уайлд», в которых он в среднем за игру отражал 89,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,07. «Сухих» матчей в исполнении голкипера в этом сезоне не было.

«Миннесота» прервала серию поражений из четырёх матчей, набрала 38 очков и занимает 13 место в таблице Западной конференции.