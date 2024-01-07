Флёри вышел на второе место по победам в истории НХЛ
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В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (3:4 ОТ).
Ворота гостей в этой встрече защищал опытный Марк-Андре Флёри. Эта победа стала для канадца 551-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Патриком Руа и вышел на второе место в истории лиги. Лидером всех времён является легендарный Мартин Бродо (691).
Всего в этом сезоне на счету Флёри 18 матчей за «Уайлд», в которых он в среднем за игру отражал 89,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,07. «Сухих» матчей в исполнении голкипера в этом сезоне не было.
«Миннесота» прервала серию поражений из четырёх матчей, набрала 38 очков и занимает 13 место в таблице Западной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Силлинджер (Бин, Боквист) – 08:09 1:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 14:48 (pp) 2:1 Силлинджер (Марченко) – 20:17 2:2 Болди (Цуккарелло, Фэйбер) – 30:15 (pp) 3:2 Силлинджер (Боквист) – 54:15 (pp) 3:3 Юханссон (Хартман) – 58:28 3:4 Росси (Болди, Фэйбер) – 63:05
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