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Дорофеев забросил шайбу во втором матче подряд, и вновь в ворота российского вратаря

В эти минут в Парадайсе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На данный момент начался третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Вторую шайбу «рыцарей» в этом матче забросил российский нападающий Павел Дорофеев, поразив ворота своего соотечественника Ильи Сорокина. Для него этот гол стал пятым в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Дорофеева, с учётом этой игры, 10 (5+5) очков в 20 матчах.

Это второй матч подряд, в котором россиянину удалось отметиться заброшенной шайбой. Двумя днями ранее он отличился в игре с «Флоридой Пантерз» (1:4) и так же поразил ворота российского голкипера — Сергея Бобровского.