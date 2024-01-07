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Дорофеев забросил шайбу во втором матче подряд, и вновь в ворота российского вратаря

Дорофеев забросил шайбу во втором матче подряд, и вновь в ворота российского вратаря
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В эти минут в Парадайсе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На данный момент начался третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Вторую шайбу «рыцарей» в этом матче забросил российский нападающий Павел Дорофеев, поразив ворота своего соотечественника Ильи Сорокина. Для него этот гол стал пятым в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Дорофеева, с учётом этой игры, 10 (5+5) очков в 20 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Айкел (Маршессо, Пьетранджело) – 06:25     1:1 Барзал (Хорват, Ли) – 11:13     2:1 Дорофеев (Стивенсон, Стоун) – 37:11     3:1 Руа (Хауден, Колесар) – 38:41     4:1 Айкел (Кормье) – 40:31 (pp)     4:2 Мартин (Сизикас) – 42:42     5:2 Руа (Колесар) – 44:20    

Это второй матч подряд, в котором россиянину удалось отметиться заброшенной шайбой. Двумя днями ранее он отличился в игре с «Флоридой Пантерз» (1:4) и так же поразил ворота российского голкипера — Сергея Бобровского.

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