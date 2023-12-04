«Само собой получилось». Дорофеев — об исполнении мечты Дацюка

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о своём дебютном голе в Национальной хоккейной лиге, который форвард забил головой. Отмечается, что легендарный форвард Павел Дацюк мечтал забросить такую шайбу.

«Каково исполнять мечту легенды? Ну как, само собой получилось. Не такой, наверное, себе первый гол представлял каждый хоккеист. Случился такой. Зато, кого ни спроси потом, все, наверное, будут помнить этот гол, спросят: «Как забил первый гол?» Все скажут: «Головой». Поэтому, наверное, свой как бы кайф есть в этом», — сказал Дорофеев в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

В текущем сезоне Дорофеев сыграл 12 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков.