Гол Гераськина в овертайме принёс «Металлургу» победу над СКА на выезде

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

В основное время команды не смогли выявить победителя – на гол Ивана Зинченко в первом периоде хоккеисты «Металлурга» ответили лишь в третьей двадцатиминутке шайбой шведского защитника Робина Пресса. В овертайме победу магнитогорскому клубу принёс гол нападающего Игоря Гераськина, выменянного в дедлайн у «Авангарда». Он отличился за 19 секунд до конца времени матча.

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Таким образом, СКА потерпел второе поражение кряду после игры с ярославским «Локомотивом» (1:2). «Металлург» же оправился от поражения с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ).