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Гол Гераськина в овертайме принёс «Металлургу» победу над СКА на выезде

Гол Гераськина в овертайме принёс «Металлургу» победу над СКА на выезде
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

В основное время команды не смогли выявить победителя – на гол Ивана Зинченко в первом периоде хоккеисты «Металлурга» ответили лишь в третьей двадцатиминутке шайбой шведского защитника Робина Пресса. В овертайме победу магнитогорскому клубу принёс гол нападающего Игоря Гераськина, выменянного в дедлайн у «Авангарда». Он отличился за 19 секунд до конца времени матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, СКА потерпел второе поражение кряду после игры с ярославским «Локомотивом» (1:2). «Металлург» же оправился от поражения с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Зинченко (Грицюк) – 09:38 (5x5)     1:1 Пресс – 44:04 (5x5)     1:2 Гераськин (Юров) – 64:43 (3x3)    
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