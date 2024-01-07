Алексей Жамнов высказался об игре Ильи Ковальчука в проигранном дерби с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал выступление 40-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3 ОТ).

«Почему перевели Ковальчука в третье звено? Вы поймите, у нас нет третьей или четвёртой троек. Мы ищем разные сочетания и варианты, что-то получается в определённые моменты, что-то нет. Это сработало. Мы увидели, что чуть-чуть надо было добавить скорости в то звено. Тут ничего такого нет, он же доиграл до конца.

Бурмистров забил один гол в сезоне, но играет в большинстве? Бывает, что один гол в сезоне, но ещё есть и другие задачи, и он выполняет то, о чём мы его просим. Ясно, что, когда все ребята вернутся, ему уже будет тяжелее.

Поэтому посмотрим, но сейчас нас всё устраивает. Я просто ещё раз скажу, что по самоотдаче, его желанию и тому, что он делает для команды, у нас претензий нет. Бывают такие моменты, когда шайба не идёт. Но мы надеемся, что он ещё забьёт гол, и может быть, он будет самым решающим», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.