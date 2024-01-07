«Не хочу даже комментировать». Форвард СКА Глотов — о голе «Металлурга» в овертайме

26-летний российский нападающий СКА Василий Глотов высказался о втором поражении кряду санкт-петербургского клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2 ОТ), а также прокомментировал спорный эпизод с голом Игоря Гераськина в овертайме.

«Два почти одинаковых поражения подряд? Нет поводов для беспокойства, на самом деле. Не хочу даже комментировать гол в овертайме. Играли хорошо, но пропустили и потеряли одно очко. Конечно, хочется каждую игру выигрывать. Понятно, что все 68 выиграть не получится, но стараемся побеждать по максимуму, особенно дома. Так бывает, надо вспомнить сентябрьскую серию проигрышей, но потом почти 20 игр с очками было. Обидно, что проигрываем конкурентам за первое — «Локомотиву» и «Магнитке». Значит, надо забирать максимальное количество очков в предстоящих играх», — сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.