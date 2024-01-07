Кудашов: МХЛ ближе к КХЛ, чем ВХЛ. Приезжая из ВХЛ, игроки уступают в мышлении и скорости

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов сравнил уровень игры в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ).

«Может ли наконец дебютировать Косолапов? Он сейчас с нами, и он тренируется. Вы знаете, вот молодым ребятам, даже тем, кто находится здесь в МХЛ, им требуется несколько дней, чтобы привыкнуть к скоростям.

МХЛ всё равно ближе к КХЛ, не знаю, к сожалению или к счастью, чем ВХЛ. Приезжая из ВХЛ, они уступают именно в мышлении и скорости, и нужно какое-то время провести здесь, а он провёл у нас только две полноценные тренировки именно с командой, а так с неиграющим составом, который у нас состоит из двух человек. Скажем так, никакой тест он не прошёл, но я не удивлюсь, если он появится в следующей игре», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.