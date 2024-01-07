«Мы становимся законодателями моды». Кудашов – о решении «Динамо» по Моторыгину

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игре 21-летнего российского вратаря бело-голубых Максима Моторыгина, проведшего два матча за два дня – с «Куньлунь Ред Стар» (7:1) и «Спартаком» (3:2 ОТ).

«В НХЛ практически невозможно увидеть, чтобы один и тот же вратарь играл оба спаренных матча, а мы два дня подряд поставили молодого Моторыгина? Мы становимся законодателями моды. Никто не даёт, а мы даём. Да нет, он нормально сыграл, и с «Куньлунем» не так много работы у него было, поэтому были силы, и он своей игрой показывает, что заслужил сегодня.

Рассматривали ли мы сегодняшний матч как дополнительный экзамен для него? Я уже в прошлый раз говорил, что мы готовим разные варианты. Вроде кажется, что ещё 20 игр до плей-офф, но в то же время это не так далеко, поэтому готовим молодых в атаке, молодых в обороне и молодых в воротах. Мы готовим разные варианты, кто и на каких позициях будет, потому что мы не знаем, в какой ситуации подойдём к плей-офф: будет полный состав игроков или не полный, где и что будет нужно, какой будет соперник. Это стратегический момент, но в то же время заболел Коновалов, и мы решили вот так сегодня пойти», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.