«К сожалению, не забили ни одного гола». Кокорев – после 13-го подряд поражения «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал 13-е поражение кряду своей команды, которое пришлось на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (0:3).

«Первый период отыграли неплохо, во втором периоде получили, к сожалению, два удаления. В третьем начали открываться, побежали забивать голы, потом сняли вратаря, пропустили. В любом случае, у нас были моменты, мы их не реализовал, а соперник реализовал. Исход матча эти моменты решили.

Учитывался ли опыт предыдущих матчей с «Северсталью»? – Естественно, мы уже друг друга изучили, знали, во что играет «Северсталь», разбирали моменты. К сожалению, с такой ошибки пропустили гол… Это хорошая команда, играет в быстрый комбинационный хоккей, мы это всё знали, всё понимали. Сегодня, к сожалению, не забили ни одного гола. Будем работать над ошибками», — приводит слова Кокорева пресс-служба «Сочи» на официальном сайте клуба.