Гераськин: когда приехал в «Металлург», увидел, что Разин поменялся

Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин заявил, что главный тренер магнитогорцев Андрей Разин поменялся со времени работы в «Северстали».

«Ещё летом говорил, что не понимаю, почему все боятся работать с Андреем Владимировичем. Он перестраивается — когда работаешь с ним в команде, это видно. Когда я приехал в «Металлург», то увидел, что он ещё перестроился, поменялся немного. Поэтому, думаю, и такие результаты у команды. В чём конкретно поменялся, думаю, оставим за скобками (улыбается)», — сказал Гераськин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Гераськиным читайте на «Чемпионате»: