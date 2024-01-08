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Защитник «Динамо» Готовец рассказал, чей бросок в КХЛ был для него самым болезненным

Защитник «Динамо» Готовец рассказал, чей бросок в КХЛ был для него самым болезненным
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Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал, чей бросок в КХЛ был для него самым болезненным, и отметил, что обычно броски соперника помогает отражать хорошая защитная экипировка хоккеиста.

«От броска какого хоккеиста мне было больнее всего? Всегда, когда кто-то с замаха в большинстве бросает, жмуришься и блокируешь бросок. Но чтобы прям было больно, не припомню, у меня защита хорошая (смеётся). От Никиты Нестерова было больно и неприятно шайбой получить, но там она попала в незащищённое место», — цитирует Готовца Legalbet.

На прошедшем Матче звёзд КХЛ лучший результат в конкурсе на силу броска показал защитник СКА Александр Никишин (168,28 км/ч). Второе место занял защитник «Металлурга» Егор Яковлев (161,34 км/ч). Третьим стал Давид Скленичка из «Барыса» (151,81 км/ч). Замкнул квартет участников Никита Нестеров из ЦСКА (143,34 км/ч).

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