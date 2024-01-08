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Коршков объяснил, за счёт чего «Амуру» удалось обыграть «Сибирь»

Коршков объяснил, за счёт чего «Амуру» удалось обыграть «Сибирь»
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27-летний российский нападающий хабаровского «Амура» Егор Коршков прокомментировал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:0), в котором ему удалось отметиться заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

«Хорошая командная победа, забили большинство, выстояли меньшинство. Думаю, за счёт этого мы и выиграли.
Сказалась ли долгая дорога из Минска? Мы правильно выполняли тренерское задание, за счёт этого мы и выиграли.

Был ли особый настрой? Да нет, ничего такого, это хорошо, что набираешь три очка и помогаешь команде выиграть», — приводит слова Коршкова пресс-служба «Амура» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Егор Коршков принял участие в 47 матчах за «Амур», в которых набрал 29 (11+18) очков при показателе полезности «+3».

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