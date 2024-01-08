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Капризов близок к возвращению в состав «Миннесоты». Он провёл первую тренировку на льду

Капризов близок к возвращению в состав «Миннесоты». Он провёл первую тренировку на льду
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26-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может вернуться в состав уже в самое ближайшее время. Впервые с конца декабря 2023 года он провёл тренировку на льду, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Как отмечает источник, вместе с Капризовым на льду появились и другие травмированные хоккеисты – защитник Юнас Бродин и вратарь Филип Густавссон.

Напомним, Капризов получил повреждение нижней части тела в третьем периоде матча с «Виннипег Джетс» (2:4), состоявшегося в конце декабря 2023 года, после толчка клюшкой в спину со стороны защитника Брендена Диллона.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 21 результативную передачу.

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