Евгений Малкин вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз». В ходе третьего периода гости впереди — 4:1.

Автором четвёртой шайбы «Питтсбурга» в этом матче стал российский нападающий Евгений Малкин. 37-летний форвард забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ и 486-ю за карьеру в лиге, благодаря чему вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, превзойдя показатель Брайана Беллоуза (485). Топ-50 замыкает Норм Улльман (490).

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых на данный момент набрал 35 (15+20) очков при нейтральном показателе полезности и 36 минутах штрафного времени.