Расклад по всем русским в Америке. Кучеров идёт на рекорд, Панарин — король Нью-Йорка

«Чемпионат» продолжает ежемесячную рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже студенческих командах США. Ровно месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам ноября, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по состоянию на конец декабря. Важно подчеркнуть, что матчи минувшей ночи в эту статистику не вошли.

НХЛ

Количество российских вратарей, задействованных в этом сезоне НХЛ, продолжает увеличиваться с каждым месяцем. В декабре к привычной девятке присоединились восстановившийся от травмы Даниил Тарасов из «Коламбуса» и поднятый наверх из АХЛ Ярослав Аскаров из «Нэшвилла». Оба голкипера уже успели отметиться победными матчами.

В свою очередь, Илья Самсонов оказался по бумагам переведён в АХЛ после того, как голкипера никто не забрал с драфта отказов «Торонто». У 26-летнего россиянина продолжается кошмарный сезон, в ходе которого он не только проиграл конкуренцию ныне травмированному Джозефу Уоллу, но и на данный момент оказался слабее 33-летнего ветерана НХЛ Мартина Джонса. Ожидается, что сейчас Илья проведёт как минимум неделю в АХЛ, при этом не появляясь на льду в официальных матчах, а только работая с тренерским штабом над психологией и кондициями.

В остальном в декабре обошлось без сюрпризов и без радикальных изменений. Александр Георгиев, Сергей Бобровский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин и Андрей Василевский являются чистыми первыми номерами в своих командах, а Пётр Кочетков получает всё бо́льшую и бо́льшую игровую практику в «Каролине». При этом статистика Василевского вызывает вопросы: набор игровых кондиций голкипером после перенесённой операции происходит явно медленнее, чем того желали бы поклонники «молний». Семён Варламов и Иван Просветов являются успешно страхующими элементами в российских дуэтах вратарей в «Айлендерс» и «Колорадо» соответственно.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Георгиев «Колорадо» 30 19 2,86 90,0 1 2 Бобровский «Флорида» 27 17 2,50 91,1 2 3 Сорокин «Айлендерс» 24 11 3,12 91,2 2 4 Шестёркин «Рейнджерс» 22 15 2,69 91,1 0 5 Кочетков «Каролина» 20 9 2,61 90,0 1 6 Василевский «Тампа» 15 8 2,94 90,0 1 7 Самсонов «Торонто» 15 5 3,94 86,2 1 8 Варламов «Айлендерс» 13 6 2,75 91,8 2 9 Просветов «Колорадо» 10 4 2,84 90,6 0 10 Тарасов «Коламбус» 4 1 4,02 87,7 0 11 Аскаров «Нэшвилл» 2 1 1,47 94,3 0

Выдающийся сезон продолжает проводить нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Российский форвард возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, став первым игроком, которому покорилась отметка в 60+ результативных действий. 30-летний форвард держит мощнейший темп набора очков и движется к лучшему результату в истории среди российских хоккеистов. В последние несколько дней резко добавил и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, выдавший недавно четырёхматчевую серию с заброшенными шайбами с вишенкой на торте в виде хет-трика в ворота Василевского.

В среднем больше очка за матч набирает нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, а вот статистика форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в ближайшее время не изменится. 26-летний российский нападающий «Уайлд» пропустит одну-две недели из-за последствий травмы.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал антирекордную серию без заброшенных шайб, а затем отметился голом в ворота Аскарова. Темп снайперской погони россиянина за рекордом Уэйна Гретцки в этом сезоне значительно упал, но всё-таки 38-летний форвард продоллжает неумолимо сокращать отставание от главного рекорда в истории мирового хоккея. А вот у Евгения Кузнецова всё очень плохо, за исключением его фирменных буллитов.

Бросаются в глаза полярные показатели полезности у Владислава Наместникова из «Виннипега» и Михаила Сергачёва из «Тампы». Сильный сезон за «Филадельфию» продолжает проводить защитник Егор Замула, а Владислав Гавриков с самой положительной стороны выделяется в обороне «Лос-Анджелеса».

Также отметим первые матчи в НХЛ для двух российских нападающих. В декабре дебютировали в лиге форвард системы «Вашингтона» Иван Мирошниченко и нападающий системы «Бостона» Георгий Меркулов. Оба игрока пока не отметились результативными действиями.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Кучеров «Тампа» нападающий 37 61 (26+35) +1 10 2 Панарин «Рейнджерс» нападающий 35 50 (23+27) 0 12 3 Ничушкин «Колорадо» нападающий 35 36 (17+19) +9 18 4 Капризов «Миннесота» нападающий 34 34 (13+21) +1 14 5 Малкин «Питтсбург» нападающий 35 31 (14+17) +2 34 6 Бучневич «Сент-Луис» нападающий 34 28 (12+16) +5 22 7 Тарасенко «Оттава» нападающий 30 22 (6+16) +8 10 8 Марченко «Коламбус» нападающий 36 21 (13+8) +5 10 9 Овечкин «Вашингтон» нападающий 34 21 (7+14) -9 10 10 Свечников «Каролина» нападающий 22 21 (6+15) +3 24 11 Михеев «Ванкувер» нападающий 32 20 (10+10) +7 2 12 Проворов «Коламбус» защитник 38 20 (2+18) -12 4 13 Барбашёв «Вегас» нападающий 38 19 (9+10) +9 23 14 Кузьменко «Ванкувер» нападающий 31 19 (8+11) -1 2 15 Воронков «Коламбус» нападающий 32 19 (7+12) +4 27 16 Сергачёв «Тампа» защитник 33 19 (2+17) -15 16 17 Минтюков «Анахайм» защитник 36 18 (2+16) -7 16 18 Чинахов «Коламбус» нападающий 27 17 (10+7) -4 6 19 Наместников «Виннипег» нападающий 32 17 (4+13) +15 6 20 Дадонов «Даллас» нападающий 33 15 (8+7) -9 4 21 Орлов «Каролина» защитник 37 13 (1+12) -7 24 22 Кузнецов «Вашингтон» нападающий 30 11 (5+6) -9 22 23 Зуб «Оттава» защитник 25 11 (3+8) +2 10 24 Торопченко «Сент-Луис» нападающий 36 10 (6+4) -4 22 25 Гавриков «Лос-Анджелес» защитник 28 10 (3+7) +12 6 26 Тренин «Нэшвилл» нападающий 35 9 (7+2) +3 21 27 Куликов «Флорида» защитник 33 9 (0+9) +1 28 28 Дорофеев «Вегас» нападающий 18 8 (3+5) +1 2 29 Замула «Филадельфия» защитник 27 8 (3+5) +14 18 30 Романов «Айлендерс» защитник 36 8 (2+6) +8 12 31 Задоров «Калгари»/«Ванкувер» защитник 33 7 (1+6) -4 49 32 Охотюк «Сан-Хосе» защитник 27 6 (0+6) -14 36 33 Барабанов «Сан-Хосе» нападающий 17 5 (1+4) -14 2 34 Зайцев «Чикаго» защитник 18 5 (1+4) -2 6 35 Любушкин «Анахайм» защитник 36 4 (0+4) -4 30 36 Костин «Детройт» нападающий 23 3 (2+1) -2 29 37 Алексеев «Вашингтон» защитник 10 1 (1+0) -1 2 38 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 2 1 (0+1) 0 0 39 Кныжов «Сан-Хосе» защитник 10 1 (0+1) -6 6 40 Меркулов «Бостон» нападающий 2 0 (0+0) +1 0 41 Мирошниченко «Вашингтон» нападающий 4 0 (0+0) -3 2 42 Александров «Сент-Луис» нападающий 10 0 (0+0) -2 2

АХЛ

В полку российских вратарей АХЛ прибыло и тут же убыло. Даниил Тарасов на старте декабря восстановился от травмы, из-за которой пропустил сезон, но после четырёх встреч в АХЛ был вызван в «Коламбус». В этом сезоне никто из россиян в «Кливленде» не задержался надолго. Пётр Кочетков тоже уже давно не в АХЛ – как два месяца назад уехал в «Каролину», так там и остался. А вот Ярослав Аскаров в канун Нового года вернулся в «Милуоки» после двухматчевой командировки в «Нэшвилл».

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Жеренко «Спрингфилд» 16 10 2,73 92,1 1 2 Аскаров «Милуоки» 15 8 2,45 90,8 0 3 Кочетков «Сиракьюз» 3 3 1,63 93,2 1 4 Романов «Сан-Хосе» 10 3 3,52 89,3 0 5 Тарасов «Кливленд» 4 2 2,57 91,5 0

Количество российских полевых игроков в АХЛ в декабре вновь увеличилось – с 36 до 38 человек. Однако надо отметить, что некоторые из этих ребят уже не в Америке. Сначала вернулся в Россию Михаил Мальцев, который ещё в концовке прошлого сезона говорил, что больше не хочет тратить время на АХЛ, а в декабре подписал контракт со «Спартаком». Потом «Ак Барс» взял в аренду у «Виннипега» Артемия Князева, он тоже будет заканчивать сезон в КХЛ.

Из новеньких ахээловцев – наконец состоялся дебют Дмитрия Злодеева за «Эбботсдорф». Нападающий подписал контракт ещё в октябре, но первый матч сыграл только в середине декабря. Защитник Николай Кныжов прошёл через драфт отказов и сейчас играет за «Барракуду». В «Сан-Хосе» он был с начала сезона, но далеко не всегда проходил в состав, а в АХЛ уже успел забить гол.

Что касается лучших российских бомбардиров лиги, то Георгий Меркулов поднялся с восьмого места на первое, после чего был вызван в основу «Бостона». Также декабрь удался Денису Гурьянову и Егору Афанасьеву – первый является лучшим бомбардиром «Милуоки», второй – лучшим снайпером. Дождутся ли они наконец вызова в основу?

Отметим также Ивана Мирошниченко, который и в НХЛ уже успел дебютировать, а в АХЛ входит в десятку лучших игроков по показателю полезности. Неплохо для дебютного сезона!

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Меркулов «Провиденс» нападающий 31 30 (14+16) 0 6 2 Гурьянов «Милуоки» нападающий 27 30 (12+18) +11 8 3 Денисенко «Хендерсон» нападающий 30 28 (11+17) -4 24 4 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 27 26 (9+17) -4 14 5 Исхаков «Бриджпорт» нападающий 29 24 (10+14) -8 10 6 Чибриков «Манитоба» нападающий 26 23 (9+14) -11 27 7 Афанасьев «Милуоки» нападающий 28 22 (13+9) +11 38 8 Пономарёв «Чикаго» нападающий 21 20 (6+14) -14 10 9 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 28 20 (4+16) -2 14 10 Свечков «Милуоки» нападающий 28 18 (9+9) +8 8 11 Соколов «Белльвиль» нападающий 29 17 (7+10) -10 19 12 Подколзин «Эбботсдорф» нападающий 21 16 (8+8) 0 4 13 Грошев «Сиракьюз» нападающий 31 16 (8+8) +4 10 14 Мирошниченко «Херши» нападающий 27 15 (8+7) +13 9 15 Мальцев «Онтарио» нападающий 21 14 (4+10) +2 8 16 Абрамов «Спрингфилд» нападающий 21 13 (5+8) +2 8 17 Новиков «Рочестер» защитник 25 10 (0+10) +3 12 18 Овчинников «Торонто» нападающий 18 9 (7+2) +2 4 19 Ибрагимов «Ютика» нападающий 21 9 (4+5) 0 0 20 Саморуков «Уиллкс-Бэрри» защитник 23 9 (3+6) 0 8 21 Мисюль «Ютика» защитник 26 9 (3+6) +1 22 22 Тринеев «Херши» нападающий 26 8 (4+4) +9 8 23 Кисаков «Рочестер» нападающий 17 6 (4+2) -8 4 24 Неучев «Рочестер» нападающий 22 6 (2+4) -1 2 25 Кузнецов «Калгари» защитник 29 6 (1+5) +6 13 26 Николаев «Калгари» нападающий 15 5 (2+3) +1 4 27 Князев «Манитоба» защитник 20 5 (0+5) -12 18 28 Чайка «Хендерсон» защитник 29 5 (0+5) -10 8 29 Чинахов «Кливленд» нападающий 3 4 (3+1) 0 2 30 Кныжов «Сан-Хосе» защитник 9 3 (1+2) +2 6 31 Грушников «Техас» защитник 22 3 (1+2) +7 16 32 Петров «Бейкерсфилд» нападающий 16 2 (1+1) +2 4 33 Павлычев «Онтарио» нападающий 2 1 (0+1) +2 2 34 Воронков «Кливленд» нападающий 4 1 (0+1) -1 2 35 Охотюк «Сан-Хосе» защитник 5 1 (0+1) -4 4 36 Гурьев «Сан-Хосе» защитник 10 1 (0+1) 0 18 37 Злодеев «Эбботсдорф» нападающий 2 0 0 0 38 Осипов «Херши» нападающий 5 0 -1 9

CHL

Защитник Всеволод Комаров, поражавший в лиге Квебека обилием штрафных минут, после перехода из «Квебека» в «Драммондвиль» ворвался в гонку защитников-бомбардиров. В новой команде он стабильно набирает больше очка за матч и среди российских игроков CHL поднялся с шестого на второе место, а также делит третье место по результативности среди игроков своего амплуа в QMJHL. Штрафные минуты тоже никуда не делись, но здесь Комаров уступил лидерство канадцу Прюдомму из «Шикутими».

Ударно провёл декабрь Руслан Газизов – в 11 матчах месяца на его счету шесть заброшенных шайб и 18 передач! 2023 год он закончил восьмиматчевой результативной серией.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Газизов «Лондон», OHL нападающий 35 42 (15+27) +13 27 2 Прищепов «Викториавиль», QMJHL нападающий 31 38 (15+23) +7 44 3 Комаров «Драммондвиль», QMJHL защитник 30 29 (6+23) +13 67 4 Кудрявцев «Су», OHL защитник 36 27 (4+23) +18 8 5 Горюнов «Викториавиль», QMJHL нападающий 34 26 (12+14) +10 16 6 Жугин «Виндзор», OHL нападающий 33 24 (13+11) -12 15 7 Барбашёв «Римуски», QMJHL нападающий 29 20 (8+12) -6 24 8 Муранов «Калгари», WHL нападающий 32 14 (4+10) +14 28 9 Соболев «Ниагара», OHL защитник 31 11 (2+9) +4 37 10 Малявин «Брэндон», WHL защитник 33 9 (1+8) -1 20 11 Фролов «Ниагара», OHL защитник 34 8 (0+8) -9 14 12 Дианов «Ниагара», OHL нападающий 3 1 (1+0) -1 0 13 Торопцев «Эри», OHL нападающий 15 1 (1+0) 0 9

NCAA

Единственный российский вратарь в NCAA Арсений Сергеев в ноябре не смог выиграть ни одного матча и в декабре вообще не играл. Как и Тимофей Хохлачёв из Американского международного колледжа.

Антон Рубцов продолжает лидировать по очкам среди россиян, кроме того, он второй бомбардир своей команды. Важную роль в своих командах играют и другие россияне – Никита Никора выбился в лучшие бомбардиры «Дартмута», Спицеров набрал в декабре шесть очков и входит в топ-4 «Вермонта».

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Сергеев ун. Коннектикута 6 2 2,82 89,7 0

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Рубцов ун. Аляски нападающий 16 18 (6+12) +6 6 2 Суниев ун. Массачусетса нападающий 17 13 (7+6) +3 17 3 Никора Дартмутский колледж нападающий 13 12 (2+10) +2 2 4 Сарданян ун. Нью-Гэмпшира нападающий 15 10 (4+6) -3 6 5 Спицеров ун. Вермонта нападающий 17 8 (4+4) 0 4 6 Хохлачёв Американский международный колледж нападающий 12 5 (3+2) +4 14 7 Кабанов ун. Северного Мичигана нападающий 11 3 (1+2) 0 2 8 Бородаенко колледж Мерримак нападающий 3 1 (0+1) +2 0 9 Тертышный колледж Стоунхилл защитник 17 1 (0+1) -17 11

USHL

В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. Высочайший уровень результативности продолжает удерживать 17-летний нападающий Матвей Гридин, занимающий третье место в гонке бомбардиров всей лиги. Причём отставание российского форварда от первого места составляет всего одно результативное действие.

Возглавляют гонку бомбардиров USHl с 35 очками два американца — Остин Бурневик и Джек Сондреаль. Гридин же делит третью строчку со шведом Эриком Пальссоном. В российской же гонке бомбардиров у Матвея конкурентов нет, хотя Артемий Низамеев и Геннадий Чалый и очень неплохи. 18-летний Чалый даже делит первое место в лиге среди защитников-снайперов. Уроженец Салехарда забросил 10 шайб в 28 матчах. Столько же раз отличился американец Лео Груба, сыгравший на матч больше.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Егоров «Омаха» 18 2 3,59 90,0 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Гридин «Маскегон» нападающий 29 34 (15+19) +3 28 2 Низамеев «Три-Сити» нападающий 27 18 (8+10) -2 24 3 Чалый «Су-Фолс» защитник 28 16 (10+6) -2 8 4 Лукашевич «Три-Сити» защитник 24 15 (4+11) +4 19 5 Воронин «Янгстаун» нападающий 24 13 (6+7) -3 25 6 Рыбаков «Су-Фолс» защитник 30 7 (3+4) +5 22 7 Воробьёв «Маскегон» нападающий 1 0 (0+0) -2 0 8 Катин «Маскегон» защитник 18 0 (0+0) -6 2

ECHL

Российское представительство в ECHL увеличилось в ноябре и достигло общей отметки в 13 человек. В декабре же новых заигранных россиян в Хоккейной лиге Восточного побережья не оказалось. Более того, одного россиянина лига даже потеряла. В дедлайн КХЛ 23-летний Кирилл Тютяев подписал двусторонний контракт с «Автомобилистом» и вернулся в Россию.

Лучше же всего дела в ECHL продолжают складываться у 25-летнего нападающего «Канзаса» Максима Андреева, по-прежнему занимающего четвёртое место в гонке бомбардиров во всей лиге. Уроженец Москвы, уехавший из России ещё в 2015 году, набирает 1,23 очка за матч и уступает всего четыре результативных действия канадцу Уэйду Мёрфи, который возглавляет гонку бомбардиров в лиге.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Пекса «Ньюфаундленд» 5 1 5,06 84,7 0 2 Романов «Уичита» 3 2 3,69 88,7 0