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Все российские игроки за океаном, НХЛ, АХЛ, юниорские лиги, статистика, как играют наши хоккеисты

Расклад по всем русским в Америке. Кучеров идёт на рекорд, Панарин — король Нью-Йорка
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
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Все российские игроки за океаном, НХЛ, АХЛ
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Ключевая статистика почти по 130 представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

«Чемпионат» продолжает ежемесячную рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже студенческих командах США. Ровно месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам ноября, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по состоянию на конец декабря. Важно подчеркнуть, что матчи минувшей ночи в эту статистику не вошли.

НХЛ

Количество российских вратарей, задействованных в этом сезоне НХЛ, продолжает увеличиваться с каждым месяцем. В декабре к привычной девятке присоединились восстановившийся от травмы Даниил Тарасов из «Коламбуса» и поднятый наверх из АХЛ Ярослав Аскаров из «Нэшвилла». Оба голкипера уже успели отметиться победными матчами.

В свою очередь, Илья Самсонов оказался по бумагам переведён в АХЛ после того, как голкипера никто не забрал с драфта отказов «Торонто». У 26-летнего россиянина продолжается кошмарный сезон, в ходе которого он не только проиграл конкуренцию ныне травмированному Джозефу Уоллу, но и на данный момент оказался слабее 33-летнего ветерана НХЛ Мартина Джонса. Ожидается, что сейчас Илья проведёт как минимум неделю в АХЛ, при этом не появляясь на льду в официальных матчах, а только работая с тренерским штабом над психологией и кондициями.

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В остальном в декабре обошлось без сюрпризов и без радикальных изменений. Александр Георгиев, Сергей Бобровский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин и Андрей Василевский являются чистыми первыми номерами в своих командах, а Пётр Кочетков получает всё бо́льшую и бо́льшую игровую практику в «Каролине». При этом статистика Василевского вызывает вопросы: набор игровых кондиций голкипером после перенесённой операции происходит явно медленнее, чем того желали бы поклонники «молний». Семён Варламов и Иван Просветов являются успешно страхующими элементами в российских дуэтах вратарей в «Айлендерс» и «Колорадо» соответственно.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Георгиев«Колорадо»30192,8690,01
2Бобровский«Флорида»27172,5091,12
3Сорокин«Айлендерс»24113,1291,22
4Шестёркин«Рейнджерс»22152,6991,10
5Кочетков«Каролина»2092,6190,01
6Василевский«Тампа»1582,9490,01
7Самсонов«Торонто»1553,9486,21
8Варламов«Айлендерс»1362,7591,82
9Просветов«Колорадо»1042,8490,60
10Тарасов«Коламбус»414,0287,70
11Аскаров«Нэшвилл»211,4794,30
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Выдающийся сезон продолжает проводить нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Российский форвард возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, став первым игроком, которому покорилась отметка в 60+ результативных действий. 30-летний форвард держит мощнейший темп набора очков и движется к лучшему результату в истории среди российских хоккеистов. В последние несколько дней резко добавил и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, выдавший недавно четырёхматчевую серию с заброшенными шайбами с вишенкой на торте в виде хет-трика в ворота Василевского.

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В среднем больше очка за матч набирает нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, а вот статистика форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в ближайшее время не изменится. 26-летний российский нападающий «Уайлд» пропустит одну-две недели из-за последствий травмы.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал антирекордную серию без заброшенных шайб, а затем отметился голом в ворота Аскарова. Темп снайперской погони россиянина за рекордом Уэйна Гретцки в этом сезоне значительно упал, но всё-таки 38-летний форвард продоллжает неумолимо сокращать отставание от главного рекорда в истории мирового хоккея. А вот у Евгения Кузнецова всё очень плохо, за исключением его фирменных буллитов.

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Бросаются в глаза полярные показатели полезности у Владислава Наместникова из «Виннипега» и Михаила Сергачёва из «Тампы». Сильный сезон за «Филадельфию» продолжает проводить защитник Егор Замула, а Владислав Гавриков с самой положительной стороны выделяется в обороне «Лос-Анджелеса».

Также отметим первые матчи в НХЛ для двух российских нападающих. В декабре дебютировали в лиге форвард системы «Вашингтона» Иван Мирошниченко и нападающий системы «Бостона» Георгий Меркулов. Оба игрока пока не отметились результативными действиями.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Кучеров«Тампа»нападающий3761 (26+35)+110
2Панарин«Рейнджерс»нападающий3550 (23+27)012
3Ничушкин«Колорадо»нападающий3536 (17+19)+918
4Капризов«Миннесота»нападающий3434 (13+21)+114
5Малкин«Питтсбург»нападающий3531 (14+17)+234
6Бучневич«Сент-Луис»нападающий3428 (12+16)+522
7Тарасенко«Оттава»нападающий3022 (6+16)+810
8Марченко«Коламбус»нападающий3621 (13+8)+510
9Овечкин«Вашингтон»нападающий3421 (7+14)-910
10Свечников«Каролина»нападающий2221 (6+15)+324
11Михеев«Ванкувер»нападающий3220 (10+10)+72
12Проворов«Коламбус»защитник3820 (2+18)-124
13Барбашёв«Вегас»нападающий3819 (9+10)+923
14Кузьменко«Ванкувер»нападающий3119 (8+11)-12
15Воронков«Коламбус»нападающий3219 (7+12)+427
16Сергачёв«Тампа»защитник3319 (2+17)-1516
17Минтюков«Анахайм»защитник3618 (2+16)-716
18Чинахов«Коламбус»нападающий2717 (10+7)-46
19Наместников«Виннипег»нападающий3217 (4+13)+156
20Дадонов«Даллас»нападающий3315 (8+7)-94
21Орлов«Каролина»защитник3713 (1+12)-724
22Кузнецов«Вашингтон»нападающий3011 (5+6)-922
23Зуб«Оттава»защитник2511 (3+8)+210
24Торопченко«Сент-Луис»нападающий3610 (6+4)-422
25Гавриков«Лос-Анджелес»защитник2810 (3+7)+126
26Тренин«Нэшвилл»нападающий359 (7+2)+321
27Куликов«Флорида»защитник339 (0+9)+128
28Дорофеев«Вегас»нападающий188 (3+5)+12
29Замула«Филадельфия»защитник278 (3+5)+1418
30Романов«Айлендерс»защитник368 (2+6)+812
31Задоров«Калгари»/«Ванкувер»защитник337 (1+6)-449
32Охотюк«Сан-Хосе»защитник276 (0+6)-1436
33Барабанов«Сан-Хосе»нападающий175 (1+4)-142
34Зайцев«Чикаго»защитник185 (1+4)-26
35Любушкин«Анахайм»защитник364 (0+4)-430
36Костин«Детройт»нападающий233 (2+1)-229
37Алексеев«Вашингтон»защитник101 (1+0)-12
38Гущин«Сан-Хосе»нападающий21 (0+1)00
39Кныжов«Сан-Хосе»защитник101 (0+1)-66
40Меркулов«Бостон»нападающий20 (0+0)+10
41Мирошниченко«Вашингтон»нападающий40 (0+0)-32
42Александров«Сент-Луис»нападающий100 (0+0)-22

АХЛ

В полку российских вратарей АХЛ прибыло и тут же убыло. Даниил Тарасов на старте декабря восстановился от травмы, из-за которой пропустил сезон, но после четырёх встреч в АХЛ был вызван в «Коламбус». В этом сезоне никто из россиян в «Кливленде» не задержался надолго. Пётр Кочетков тоже уже давно не в АХЛ – как два месяца назад уехал в «Каролину», так там и остался. А вот Ярослав Аскаров в канун Нового года вернулся в «Милуоки» после двухматчевой командировки в «Нэшвилл».

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Жеренко«Спрингфилд»16102,7392,11
2Аскаров«Милуоки»1582,4590,80
3Кочетков«Сиракьюз»331,6393,21
4Романов«Сан-Хосе»1033,5289,30
5Тарасов«Кливленд»422,5791,50

Количество российских полевых игроков в АХЛ в декабре вновь увеличилось – с 36 до 38 человек. Однако надо отметить, что некоторые из этих ребят уже не в Америке. Сначала вернулся в Россию Михаил Мальцев, который ещё в концовке прошлого сезона говорил, что больше не хочет тратить время на АХЛ, а в декабре подписал контракт со «Спартаком». Потом «Ак Барс» взял в аренду у «Виннипега» Артемия Князева, он тоже будет заканчивать сезон в КХЛ.

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Из новеньких ахээловцев – наконец состоялся дебют Дмитрия Злодеева за «Эбботсдорф». Нападающий подписал контракт ещё в октябре, но первый матч сыграл только в середине декабря. Защитник Николай Кныжов прошёл через драфт отказов и сейчас играет за «Барракуду». В «Сан-Хосе» он был с начала сезона, но далеко не всегда проходил в состав, а в АХЛ уже успел забить гол.

Что касается лучших российских бомбардиров лиги, то Георгий Меркулов поднялся с восьмого места на первое, после чего был вызван в основу «Бостона». Также декабрь удался Денису Гурьянову и Егору Афанасьеву – первый является лучшим бомбардиром «Милуоки», второй – лучшим снайпером. Дождутся ли они наконец вызова в основу?

Отметим также Ивана Мирошниченко, который и в НХЛ уже успел дебютировать, а в АХЛ входит в десятку лучших игроков по показателю полезности. Неплохо для дебютного сезона!

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Меркулов«Провиденс»нападающий3130 (14+16)06
2Гурьянов«Милуоки»нападающий2730 (12+18)+118
3Денисенко«Хендерсон»нападающий3028 (11+17)-424
4Гущин«Сан-Хосе»нападающий2726 (9+17)-414
5Исхаков«Бриджпорт»нападающий2924 (10+14)-810
6Чибриков«Манитоба»нападающий2623 (9+14)-1127
7Афанасьев«Милуоки»нападающий2822 (13+9)+1138
8Пономарёв«Чикаго»нападающий2120 (6+14)-1410
9Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник2820 (4+16)-214
10Свечков«Милуоки»нападающий2818 (9+9)+88
11Соколов«Белльвиль»нападающий2917 (7+10)-1019
12Подколзин«Эбботсдорф»нападающий2116 (8+8)04
13Грошев«Сиракьюз»нападающий3116 (8+8)+410
14Мирошниченко«Херши»нападающий2715 (8+7)+139
15Мальцев«Онтарио»нападающий2114 (4+10)+28
16Абрамов«Спрингфилд»нападающий2113 (5+8)+28
17Новиков«Рочестер»защитник2510 (0+10)+312
18Овчинников«Торонто»нападающий189 (7+2)+24
19Ибрагимов«Ютика»нападающий219 (4+5)00
20Саморуков«Уиллкс-Бэрри»защитник239 (3+6)08
21Мисюль«Ютика»защитник269 (3+6)+122
22Тринеев«Херши»нападающий268 (4+4)+98
23Кисаков«Рочестер»нападающий176 (4+2)-84
24Неучев«Рочестер»нападающий226 (2+4)-12
25Кузнецов«Калгари»защитник296 (1+5)+613
26Николаев«Калгари»нападающий155 (2+3)+14
27Князев«Манитоба»защитник205 (0+5)-1218
28Чайка«Хендерсон»защитник295 (0+5)-108
29Чинахов«Кливленд»нападающий34 (3+1)02
30Кныжов«Сан-Хосе»защитник93 (1+2)+26
31Грушников«Техас»защитник223 (1+2)+716
32Петров«Бейкерсфилд»нападающий162 (1+1)+24
33Павлычев«Онтарио»нападающий21 (0+1)+22
34Воронков«Кливленд»нападающий41 (0+1)-12
35Охотюк«Сан-Хосе»защитник51 (0+1)-44
36Гурьев«Сан-Хосе»защитник101 (0+1)018
37Злодеев«Эбботсдорф»нападающий2000
38Осипов«Херши»нападающий50-19

CHL

Защитник Всеволод Комаров, поражавший в лиге Квебека обилием штрафных минут, после перехода из «Квебека» в «Драммондвиль» ворвался в гонку защитников-бомбардиров. В новой команде он стабильно набирает больше очка за матч и среди российских игроков CHL поднялся с шестого на второе место, а также делит третье место по результативности среди игроков своего амплуа в QMJHL. Штрафные минуты тоже никуда не делись, но здесь Комаров уступил лидерство канадцу Прюдомму из «Шикутими».

Ударно провёл декабрь Руслан Газизов – в 11 матчах месяца на его счету шесть заброшенных шайб и 18 передач! 2023 год он закончил восьмиматчевой результативной серией.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Газизов«Лондон», OHLнападающий3542 (15+27)+1327
2Прищепов«Викториавиль», QMJHLнападающий3138 (15+23)+744
3Комаров«Драммондвиль», QMJHLзащитник3029 (6+23)+1367
4Кудрявцев«Су», OHLзащитник3627 (4+23)+188
5Горюнов«Викториавиль», QMJHLнападающий3426 (12+14)+1016
6Жугин«Виндзор», OHLнападающий3324 (13+11)-1215
7Барбашёв«Римуски», QMJHLнападающий2920 (8+12)-624
8Муранов«Калгари», WHLнападающий3214 (4+10)+1428
9Соболев«Ниагара», OHLзащитник3111 (2+9)+437
10Малявин«Брэндон», WHLзащитник339 (1+8)-120
11Фролов«Ниагара», OHLзащитник348 (0+8)-914
12Дианов«Ниагара», OHLнападающий31 (1+0)-10
13Торопцев«Эри», OHLнападающий151 (1+0)09

NCAA

Единственный российский вратарь в NCAA Арсений Сергеев в ноябре не смог выиграть ни одного матча и в декабре вообще не играл. Как и Тимофей Хохлачёв из Американского международного колледжа.

Антон Рубцов продолжает лидировать по очкам среди россиян, кроме того, он второй бомбардир своей команды. Важную роль в своих командах играют и другие россияне – Никита Никора выбился в лучшие бомбардиры «Дартмута», Спицеров набрал в декабре шесть очков и входит в топ-4 «Вермонта».

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Сергеевун. Коннектикута622,8289,70
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Рубцовун. Аляскинападающий1618 (6+12)+66
2Суниевун. Массачусетсанападающий1713 (7+6)+317
3НикораДартмутский колледжнападающий1312 (2+10)+22
4Сарданянун. Нью-Гэмпширанападающий1510 (4+6)-36
5Спицеровун. Вермонтанападающий178 (4+4)04
6ХохлачёвАмериканский международный колледжнападающий125 (3+2)+414
7Кабановун. Северного Мичигананападающий113 (1+2)02
8Бородаенкоколледж Мерримакнападающий31 (0+1)+20
9Тертышныйколледж Стоунхиллзащитник171 (0+1)-1711

USHL

В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. Высочайший уровень результативности продолжает удерживать 17-летний нападающий Матвей Гридин, занимающий третье место в гонке бомбардиров всей лиги. Причём отставание российского форварда от первого места составляет всего одно результативное действие.

Возглавляют гонку бомбардиров USHl с 35 очками два американца — Остин Бурневик и Джек Сондреаль. Гридин же делит третью строчку со шведом Эриком Пальссоном. В российской же гонке бомбардиров у Матвея конкурентов нет, хотя Артемий Низамеев и Геннадий Чалый и очень неплохи. 18-летний Чалый даже делит первое место в лиге среди защитников-снайперов. Уроженец Салехарда забросил 10 шайб в 28 матчах. Столько же раз отличился американец Лео Груба, сыгравший на матч больше.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Егоров«Омаха»1823,5990,01
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Гридин«Маскегон»нападающий2934 (15+19)+328
2Низамеев«Три-Сити»нападающий2718 (8+10)-224
3Чалый«Су-Фолс»защитник2816 (10+6)-28
4Лукашевич«Три-Сити»защитник2415 (4+11)+419
5Воронин«Янгстаун»нападающий2413 (6+7)-325
6Рыбаков«Су-Фолс»защитник307 (3+4)+522
7Воробьёв«Маскегон»нападающий10 (0+0)-20
8Катин«Маскегон»защитник180 (0+0)-62

ECHL

Российское представительство в ECHL увеличилось в ноябре и достигло общей отметки в 13 человек. В декабре же новых заигранных россиян в Хоккейной лиге Восточного побережья не оказалось. Более того, одного россиянина лига даже потеряла. В дедлайн КХЛ 23-летний Кирилл Тютяев подписал двусторонний контракт с «Автомобилистом» и вернулся в Россию.

Лучше же всего дела в ECHL продолжают складываться у 25-летнего нападающего «Канзаса» Максима Андреева, по-прежнему занимающего четвёртое место в гонке бомбардиров во всей лиге. Уроженец Москвы, уехавший из России ещё в 2015 году, набирает 1,23 очка за матч и уступает всего четыре результативных действия канадцу Уэйду Мёрфи, который возглавляет гонку бомбардиров в лиге.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Пекса«Ньюфаундленд»515,0684,70
2Романов«Уичита»323,6988,70
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Андреев«Канзас»нападающий3037 (9+28)+1528
2Павлычев«Гринвилль»нападающий1719 (7+12)010
3Тимофеев«Норфолк»нападающий2417 (6+11)+129
4Тютяев«Толедо»нападающий2413 (1+12)-818
5Смирнов«Норфолк»нападающий1410 (3+7)-517
6Евдокимов«Тулса»нападающий139 (3+6)+410
7Баканов«Вустер»нападающий238 (4+4)-128
8Гурьев«Уичита»защитник92 (0+2)-34
9Кулаков«Вустер»защитник242 (0+2)-631
10Юшкевич«Уичита»защитник20 (0+0)-22
11Жуков«Уичита»нападающий20 (0+0)+10
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