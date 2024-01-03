Расклад по всем русским в Америке. Кучеров идёт на рекорд, Панарин — король Нью-Йорка

«Чемпионат» продолжает ежемесячную рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже студенческих командах США. Ровно месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам ноября, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по состоянию на конец декабря. Важно подчеркнуть, что матчи минувшей ночи в эту статистику не вошли.
НХЛ
Количество российских вратарей, задействованных в этом сезоне НХЛ, продолжает увеличиваться с каждым месяцем. В декабре к привычной девятке присоединились восстановившийся от травмы Даниил Тарасов из «Коламбуса» и поднятый наверх из АХЛ Ярослав Аскаров из «Нэшвилла». Оба голкипера уже успели отметиться победными матчами.
В свою очередь, Илья Самсонов оказался по бумагам переведён в АХЛ после того, как голкипера никто не забрал с драфта отказов «Торонто». У 26-летнего россиянина продолжается кошмарный сезон, в ходе которого он не только проиграл конкуренцию ныне травмированному Джозефу Уоллу, но и на данный момент оказался слабее 33-летнего ветерана НХЛ Мартина Джонса. Ожидается, что сейчас Илья проведёт как минимум неделю в АХЛ, при этом не появляясь на льду в официальных матчах, а только работая с тренерским штабом над психологией и кондициями.
В остальном в декабре обошлось без сюрпризов и без радикальных изменений. Александр Георгиев, Сергей Бобровский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин и Андрей Василевский являются чистыми первыми номерами в своих командах, а Пётр Кочетков получает всё бо́льшую и бо́льшую игровую практику в «Каролине». При этом статистика Василевского вызывает вопросы: набор игровых кондиций голкипером после перенесённой операции происходит явно медленнее, чем того желали бы поклонники «молний». Семён Варламов и Иван Просветов являются успешно страхующими элементами в российских дуэтах вратарей в «Айлендерс» и «Колорадо» соответственно.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Георгиев
|«Колорадо»
|30
|19
|2,86
|90,0
|1
|2
|Бобровский
|«Флорида»
|27
|17
|2,50
|91,1
|2
|3
|Сорокин
|«Айлендерс»
|24
|11
|3,12
|91,2
|2
|4
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|22
|15
|2,69
|91,1
|0
|5
|Кочетков
|«Каролина»
|20
|9
|2,61
|90,0
|1
|6
|Василевский
|«Тампа»
|15
|8
|2,94
|90,0
|1
|7
|Самсонов
|«Торонто»
|15
|5
|3,94
|86,2
|1
|8
|Варламов
|«Айлендерс»
|13
|6
|2,75
|91,8
|2
|9
|Просветов
|«Колорадо»
|10
|4
|2,84
|90,6
|0
|10
|Тарасов
|«Коламбус»
|4
|1
|4,02
|87,7
|0
|11
|Аскаров
|«Нэшвилл»
|2
|1
|1,47
|94,3
|0
Выдающийся сезон продолжает проводить нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Российский форвард возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, став первым игроком, которому покорилась отметка в 60+ результативных действий. 30-летний форвард держит мощнейший темп набора очков и движется к лучшему результату в истории среди российских хоккеистов. В последние несколько дней резко добавил и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, выдавший недавно четырёхматчевую серию с заброшенными шайбами с вишенкой на торте в виде хет-трика в ворота Василевского.
В среднем больше очка за матч набирает нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, а вот статистика форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в ближайшее время не изменится. 26-летний российский нападающий «Уайлд» пропустит одну-две недели из-за последствий травмы.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал антирекордную серию без заброшенных шайб, а затем отметился голом в ворота Аскарова. Темп снайперской погони россиянина за рекордом Уэйна Гретцки в этом сезоне значительно упал, но всё-таки 38-летний форвард продоллжает неумолимо сокращать отставание от главного рекорда в истории мирового хоккея. А вот у Евгения Кузнецова всё очень плохо, за исключением его фирменных буллитов.
Бросаются в глаза полярные показатели полезности у Владислава Наместникова из «Виннипега» и Михаила Сергачёва из «Тампы». Сильный сезон за «Филадельфию» продолжает проводить защитник Егор Замула, а Владислав Гавриков с самой положительной стороны выделяется в обороне «Лос-Анджелеса».
Также отметим первые матчи в НХЛ для двух российских нападающих. В декабре дебютировали в лиге форвард системы «Вашингтона» Иван Мирошниченко и нападающий системы «Бостона» Георгий Меркулов. Оба игрока пока не отметились результативными действиями.
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Кучеров
|«Тампа»
|нападающий
|37
|61 (26+35)
|+1
|10
|2
|Панарин
|«Рейнджерс»
|нападающий
|35
|50 (23+27)
|0
|12
|3
|Ничушкин
|«Колорадо»
|нападающий
|35
|36 (17+19)
|+9
|18
|4
|Капризов
|«Миннесота»
|нападающий
|34
|34 (13+21)
|+1
|14
|5
|Малкин
|«Питтсбург»
|нападающий
|35
|31 (14+17)
|+2
|34
|6
|Бучневич
|«Сент-Луис»
|нападающий
|34
|28 (12+16)
|+5
|22
|7
|Тарасенко
|«Оттава»
|нападающий
|30
|22 (6+16)
|+8
|10
|8
|Марченко
|«Коламбус»
|нападающий
|36
|21 (13+8)
|+5
|10
|9
|Овечкин
|«Вашингтон»
|нападающий
|34
|21 (7+14)
|-9
|10
|10
|Свечников
|«Каролина»
|нападающий
|22
|21 (6+15)
|+3
|24
|11
|Михеев
|«Ванкувер»
|нападающий
|32
|20 (10+10)
|+7
|2
|12
|Проворов
|«Коламбус»
|защитник
|38
|20 (2+18)
|-12
|4
|13
|Барбашёв
|«Вегас»
|нападающий
|38
|19 (9+10)
|+9
|23
|14
|Кузьменко
|«Ванкувер»
|нападающий
|31
|19 (8+11)
|-1
|2
|15
|Воронков
|«Коламбус»
|нападающий
|32
|19 (7+12)
|+4
|27
|16
|Сергачёв
|«Тампа»
|защитник
|33
|19 (2+17)
|-15
|16
|17
|Минтюков
|«Анахайм»
|защитник
|36
|18 (2+16)
|-7
|16
|18
|Чинахов
|«Коламбус»
|нападающий
|27
|17 (10+7)
|-4
|6
|19
|Наместников
|«Виннипег»
|нападающий
|32
|17 (4+13)
|+15
|6
|20
|Дадонов
|«Даллас»
|нападающий
|33
|15 (8+7)
|-9
|4
|21
|Орлов
|«Каролина»
|защитник
|37
|13 (1+12)
|-7
|24
|22
|Кузнецов
|«Вашингтон»
|нападающий
|30
|11 (5+6)
|-9
|22
|23
|Зуб
|«Оттава»
|защитник
|25
|11 (3+8)
|+2
|10
|24
|Торопченко
|«Сент-Луис»
|нападающий
|36
|10 (6+4)
|-4
|22
|25
|Гавриков
|«Лос-Анджелес»
|защитник
|28
|10 (3+7)
|+12
|6
|26
|Тренин
|«Нэшвилл»
|нападающий
|35
|9 (7+2)
|+3
|21
|27
|Куликов
|«Флорида»
|защитник
|33
|9 (0+9)
|+1
|28
|28
|Дорофеев
|«Вегас»
|нападающий
|18
|8 (3+5)
|+1
|2
|29
|Замула
|«Филадельфия»
|защитник
|27
|8 (3+5)
|+14
|18
|30
|Романов
|«Айлендерс»
|защитник
|36
|8 (2+6)
|+8
|12
|31
|Задоров
|«Калгари»/«Ванкувер»
|защитник
|33
|7 (1+6)
|-4
|49
|32
|Охотюк
|«Сан-Хосе»
|защитник
|27
|6 (0+6)
|-14
|36
|33
|Барабанов
|«Сан-Хосе»
|нападающий
|17
|5 (1+4)
|-14
|2
|34
|Зайцев
|«Чикаго»
|защитник
|18
|5 (1+4)
|-2
|6
|35
|Любушкин
|«Анахайм»
|защитник
|36
|4 (0+4)
|-4
|30
|36
|Костин
|«Детройт»
|нападающий
|23
|3 (2+1)
|-2
|29
|37
|Алексеев
|«Вашингтон»
|защитник
|10
|1 (1+0)
|-1
|2
|38
|Гущин
|«Сан-Хосе»
|нападающий
|2
|1 (0+1)
|0
|0
|39
|Кныжов
|«Сан-Хосе»
|защитник
|10
|1 (0+1)
|-6
|6
|40
|Меркулов
|«Бостон»
|нападающий
|2
|0 (0+0)
|+1
|0
|41
|Мирошниченко
|«Вашингтон»
|нападающий
|4
|0 (0+0)
|-3
|2
|42
|Александров
|«Сент-Луис»
|нападающий
|10
|0 (0+0)
|-2
|2
АХЛ
В полку российских вратарей АХЛ прибыло и тут же убыло. Даниил Тарасов на старте декабря восстановился от травмы, из-за которой пропустил сезон, но после четырёх встреч в АХЛ был вызван в «Коламбус». В этом сезоне никто из россиян в «Кливленде» не задержался надолго. Пётр Кочетков тоже уже давно не в АХЛ – как два месяца назад уехал в «Каролину», так там и остался. А вот Ярослав Аскаров в канун Нового года вернулся в «Милуоки» после двухматчевой командировки в «Нэшвилл».
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Жеренко
|«Спрингфилд»
|16
|10
|2,73
|92,1
|1
|2
|Аскаров
|«Милуоки»
|15
|8
|2,45
|90,8
|0
|3
|Кочетков
|«Сиракьюз»
|3
|3
|1,63
|93,2
|1
|4
|Романов
|«Сан-Хосе»
|10
|3
|3,52
|89,3
|0
|5
|Тарасов
|«Кливленд»
|4
|2
|2,57
|91,5
|0
Количество российских полевых игроков в АХЛ в декабре вновь увеличилось – с 36 до 38 человек. Однако надо отметить, что некоторые из этих ребят уже не в Америке. Сначала вернулся в Россию Михаил Мальцев, который ещё в концовке прошлого сезона говорил, что больше не хочет тратить время на АХЛ, а в декабре подписал контракт со «Спартаком». Потом «Ак Барс» взял в аренду у «Виннипега» Артемия Князева, он тоже будет заканчивать сезон в КХЛ.
Из новеньких ахээловцев – наконец состоялся дебют Дмитрия Злодеева за «Эбботсдорф». Нападающий подписал контракт ещё в октябре, но первый матч сыграл только в середине декабря. Защитник Николай Кныжов прошёл через драфт отказов и сейчас играет за «Барракуду». В «Сан-Хосе» он был с начала сезона, но далеко не всегда проходил в состав, а в АХЛ уже успел забить гол.
Что касается лучших российских бомбардиров лиги, то Георгий Меркулов поднялся с восьмого места на первое, после чего был вызван в основу «Бостона». Также декабрь удался Денису Гурьянову и Егору Афанасьеву – первый является лучшим бомбардиром «Милуоки», второй – лучшим снайпером. Дождутся ли они наконец вызова в основу?
Отметим также Ивана Мирошниченко, который и в НХЛ уже успел дебютировать, а в АХЛ входит в десятку лучших игроков по показателю полезности. Неплохо для дебютного сезона!
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Меркулов
|«Провиденс»
|нападающий
|31
|30 (14+16)
|0
|6
|2
|Гурьянов
|«Милуоки»
|нападающий
|27
|30 (12+18)
|+11
|8
|3
|Денисенко
|«Хендерсон»
|нападающий
|30
|28 (11+17)
|-4
|24
|4
|Гущин
|«Сан-Хосе»
|нападающий
|27
|26 (9+17)
|-4
|14
|5
|Исхаков
|«Бриджпорт»
|нападающий
|29
|24 (10+14)
|-8
|10
|6
|Чибриков
|«Манитоба»
|нападающий
|26
|23 (9+14)
|-11
|27
|7
|Афанасьев
|«Милуоки»
|нападающий
|28
|22 (13+9)
|+11
|38
|8
|Пономарёв
|«Чикаго»
|нападающий
|21
|20 (6+14)
|-14
|10
|9
|Мухамадуллин
|«Сан-Хосе»
|защитник
|28
|20 (4+16)
|-2
|14
|10
|Свечков
|«Милуоки»
|нападающий
|28
|18 (9+9)
|+8
|8
|11
|Соколов
|«Белльвиль»
|нападающий
|29
|17 (7+10)
|-10
|19
|12
|Подколзин
|«Эбботсдорф»
|нападающий
|21
|16 (8+8)
|0
|4
|13
|Грошев
|«Сиракьюз»
|нападающий
|31
|16 (8+8)
|+4
|10
|14
|Мирошниченко
|«Херши»
|нападающий
|27
|15 (8+7)
|+13
|9
|15
|Мальцев
|«Онтарио»
|нападающий
|21
|14 (4+10)
|+2
|8
|16
|Абрамов
|«Спрингфилд»
|нападающий
|21
|13 (5+8)
|+2
|8
|17
|Новиков
|«Рочестер»
|защитник
|25
|10 (0+10)
|+3
|12
|18
|Овчинников
|«Торонто»
|нападающий
|18
|9 (7+2)
|+2
|4
|19
|Ибрагимов
|«Ютика»
|нападающий
|21
|9 (4+5)
|0
|0
|20
|Саморуков
|«Уиллкс-Бэрри»
|защитник
|23
|9 (3+6)
|0
|8
|21
|Мисюль
|«Ютика»
|защитник
|26
|9 (3+6)
|+1
|22
|22
|Тринеев
|«Херши»
|нападающий
|26
|8 (4+4)
|+9
|8
|23
|Кисаков
|«Рочестер»
|нападающий
|17
|6 (4+2)
|-8
|4
|24
|Неучев
|«Рочестер»
|нападающий
|22
|6 (2+4)
|-1
|2
|25
|Кузнецов
|«Калгари»
|защитник
|29
|6 (1+5)
|+6
|13
|26
|Николаев
|«Калгари»
|нападающий
|15
|5 (2+3)
|+1
|4
|27
|Князев
|«Манитоба»
|защитник
|20
|5 (0+5)
|-12
|18
|28
|Чайка
|«Хендерсон»
|защитник
|29
|5 (0+5)
|-10
|8
|29
|Чинахов
|«Кливленд»
|нападающий
|3
|4 (3+1)
|0
|2
|30
|Кныжов
|«Сан-Хосе»
|защитник
|9
|3 (1+2)
|+2
|6
|31
|Грушников
|«Техас»
|защитник
|22
|3 (1+2)
|+7
|16
|32
|Петров
|«Бейкерсфилд»
|нападающий
|16
|2 (1+1)
|+2
|4
|33
|Павлычев
|«Онтарио»
|нападающий
|2
|1 (0+1)
|+2
|2
|34
|Воронков
|«Кливленд»
|нападающий
|4
|1 (0+1)
|-1
|2
|35
|Охотюк
|«Сан-Хосе»
|защитник
|5
|1 (0+1)
|-4
|4
|36
|Гурьев
|«Сан-Хосе»
|защитник
|10
|1 (0+1)
|0
|18
|37
|Злодеев
|«Эбботсдорф»
|нападающий
|2
|0
|0
|0
|38
|Осипов
|«Херши»
|нападающий
|5
|0
|-1
|9
CHL
Защитник Всеволод Комаров, поражавший в лиге Квебека обилием штрафных минут, после перехода из «Квебека» в «Драммондвиль» ворвался в гонку защитников-бомбардиров. В новой команде он стабильно набирает больше очка за матч и среди российских игроков CHL поднялся с шестого на второе место, а также делит третье место по результативности среди игроков своего амплуа в QMJHL. Штрафные минуты тоже никуда не делись, но здесь Комаров уступил лидерство канадцу Прюдомму из «Шикутими».
Ударно провёл декабрь Руслан Газизов – в 11 матчах месяца на его счету шесть заброшенных шайб и 18 передач! 2023 год он закончил восьмиматчевой результативной серией.
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Газизов
|«Лондон», OHL
|нападающий
|35
|42 (15+27)
|+13
|27
|2
|Прищепов
|«Викториавиль», QMJHL
|нападающий
|31
|38 (15+23)
|+7
|44
|3
|Комаров
|«Драммондвиль», QMJHL
|защитник
|30
|29 (6+23)
|+13
|67
|4
|Кудрявцев
|«Су», OHL
|защитник
|36
|27 (4+23)
|+18
|8
|5
|Горюнов
|«Викториавиль», QMJHL
|нападающий
|34
|26 (12+14)
|+10
|16
|6
|Жугин
|«Виндзор», OHL
|нападающий
|33
|24 (13+11)
|-12
|15
|7
|Барбашёв
|«Римуски», QMJHL
|нападающий
|29
|20 (8+12)
|-6
|24
|8
|Муранов
|«Калгари», WHL
|нападающий
|32
|14 (4+10)
|+14
|28
|9
|Соболев
|«Ниагара», OHL
|защитник
|31
|11 (2+9)
|+4
|37
|10
|Малявин
|«Брэндон», WHL
|защитник
|33
|9 (1+8)
|-1
|20
|11
|Фролов
|«Ниагара», OHL
|защитник
|34
|8 (0+8)
|-9
|14
|12
|Дианов
|«Ниагара», OHL
|нападающий
|3
|1 (1+0)
|-1
|0
|13
|Торопцев
|«Эри», OHL
|нападающий
|15
|1 (1+0)
|0
|9
NCAA
Единственный российский вратарь в NCAA Арсений Сергеев в ноябре не смог выиграть ни одного матча и в декабре вообще не играл. Как и Тимофей Хохлачёв из Американского международного колледжа.
Антон Рубцов продолжает лидировать по очкам среди россиян, кроме того, он второй бомбардир своей команды. Важную роль в своих командах играют и другие россияне – Никита Никора выбился в лучшие бомбардиры «Дартмута», Спицеров набрал в декабре шесть очков и входит в топ-4 «Вермонта».
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Сергеев
|ун. Коннектикута
|6
|2
|2,82
|89,7
|0
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Рубцов
|ун. Аляски
|нападающий
|16
|18 (6+12)
|+6
|6
|2
|Суниев
|ун. Массачусетса
|нападающий
|17
|13 (7+6)
|+3
|17
|3
|Никора
|Дартмутский колледж
|нападающий
|13
|12 (2+10)
|+2
|2
|4
|Сарданян
|ун. Нью-Гэмпшира
|нападающий
|15
|10 (4+6)
|-3
|6
|5
|Спицеров
|ун. Вермонта
|нападающий
|17
|8 (4+4)
|0
|4
|6
|Хохлачёв
|Американский международный колледж
|нападающий
|12
|5 (3+2)
|+4
|14
|7
|Кабанов
|ун. Северного Мичигана
|нападающий
|11
|3 (1+2)
|0
|2
|8
|Бородаенко
|колледж Мерримак
|нападающий
|3
|1 (0+1)
|+2
|0
|9
|Тертышный
|колледж Стоунхилл
|защитник
|17
|1 (0+1)
|-17
|11
USHL
В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. Высочайший уровень результативности продолжает удерживать 17-летний нападающий Матвей Гридин, занимающий третье место в гонке бомбардиров всей лиги. Причём отставание российского форварда от первого места составляет всего одно результативное действие.
Возглавляют гонку бомбардиров USHl с 35 очками два американца — Остин Бурневик и Джек Сондреаль. Гридин же делит третью строчку со шведом Эриком Пальссоном. В российской же гонке бомбардиров у Матвея конкурентов нет, хотя Артемий Низамеев и Геннадий Чалый и очень неплохи. 18-летний Чалый даже делит первое место в лиге среди защитников-снайперов. Уроженец Салехарда забросил 10 шайб в 28 матчах. Столько же раз отличился американец Лео Груба, сыгравший на матч больше.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Егоров
|«Омаха»
|18
|2
|3,59
|90,0
|1
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Гридин
|«Маскегон»
|нападающий
|29
|34 (15+19)
|+3
|28
|2
|Низамеев
|«Три-Сити»
|нападающий
|27
|18 (8+10)
|-2
|24
|3
|Чалый
|«Су-Фолс»
|защитник
|28
|16 (10+6)
|-2
|8
|4
|Лукашевич
|«Три-Сити»
|защитник
|24
|15 (4+11)
|+4
|19
|5
|Воронин
|«Янгстаун»
|нападающий
|24
|13 (6+7)
|-3
|25
|6
|Рыбаков
|«Су-Фолс»
|защитник
|30
|7 (3+4)
|+5
|22
|7
|Воробьёв
|«Маскегон»
|нападающий
|1
|0 (0+0)
|-2
|0
|8
|Катин
|«Маскегон»
|защитник
|18
|0 (0+0)
|-6
|2
ECHL
Российское представительство в ECHL увеличилось в ноябре и достигло общей отметки в 13 человек. В декабре же новых заигранных россиян в Хоккейной лиге Восточного побережья не оказалось. Более того, одного россиянина лига даже потеряла. В дедлайн КХЛ 23-летний Кирилл Тютяев подписал двусторонний контракт с «Автомобилистом» и вернулся в Россию.
Лучше же всего дела в ECHL продолжают складываться у 25-летнего нападающего «Канзаса» Максима Андреева, по-прежнему занимающего четвёртое место в гонке бомбардиров во всей лиге. Уроженец Москвы, уехавший из России ещё в 2015 году, набирает 1,23 очка за матч и уступает всего четыре результативных действия канадцу Уэйду Мёрфи, который возглавляет гонку бомбардиров в лиге.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Пекса
|«Ньюфаундленд»
|5
|1
|5,06
|84,7
|0
|2
|Романов
|«Уичита»
|3
|2
|3,69
|88,7
|0
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Андреев
|«Канзас»
|нападающий
|30
|37 (9+28)
|+15
|28
|2
|Павлычев
|«Гринвилль»
|нападающий
|17
|19 (7+12)
|0
|10
|3
|Тимофеев
|«Норфолк»
|нападающий
|24
|17 (6+11)
|+1
|29
|4
|Тютяев
|«Толедо»
|нападающий
|24
|13 (1+12)
|-8
|18
|5
|Смирнов
|«Норфолк»
|нападающий
|14
|10 (3+7)
|-5
|17
|6
|Евдокимов
|«Тулса»
|нападающий
|13
|9 (3+6)
|+4
|10
|7
|Баканов
|«Вустер»
|нападающий
|23
|8 (4+4)
|-1
|28
|8
|Гурьев
|«Уичита»
|защитник
|9
|2 (0+2)
|-3
|4
|9
|Кулаков
|«Вустер»
|защитник
|24
|2 (0+2)
|-6
|31
|10
|Юшкевич
|«Уичита»
|защитник
|2
|0 (0+0)
|-2
|2
|11
|Жуков
|«Уичита»
|нападающий
|2
|0 (0+0)
|+1
|0