Бриер: Готье на драфте сказал, что создан быть в «Филадельфии», потом отказался от слов

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о нежелании 19-летнего американского нападающего Каттера Готье выступать за «лётчиков».

«Он посмотрел на нас на драфте и сказал, что создан для того, чтобы быть «лётчиком». Хотел быть в нашей команде. Несколько месяцев спустя он отказался от своих слов», — приводит слова Бриера журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, по сведениям североамериканских инсайдеров, в ходе молодёжного чемпионата мира представители «Филадельфии» столкнулись с большими сложностями при попытках встретиться с Готье. Американский форвард не шёл на контакт с клубом, из чего во «Флайерз» сделали вывод, что он не хочет там выступать.

В итоге «Анахайм Дакс» официально объявил об обмене 21-летнего канадского защитника Джейми Драйсдейла в «Филадельфию Флайерз» на Каттера Готье.