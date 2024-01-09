Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бриер: Готье на драфте сказал, что создан быть в «Филадельфии», потом отказался от слов

Бриер: Готье на драфте сказал, что создан быть в «Филадельфии», потом отказался от слов
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о нежелании 19-летнего американского нападающего Каттера Готье выступать за «лётчиков».

«Он посмотрел на нас на драфте и сказал, что создан для того, чтобы быть «лётчиком». Хотел быть в нашей команде. Несколько месяцев спустя он отказался от своих слов», — приводит слова Бриера журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, по сведениям североамериканских инсайдеров, в ходе молодёжного чемпионата мира представители «Филадельфии» столкнулись с большими сложностями при попытках встретиться с Готье. Американский форвард не шёл на контакт с клубом, из чего во «Флайерз» сделали вывод, что он не хочет там выступать.

В итоге «Анахайм Дакс» официально объявил об обмене 21-летнего канадского защитника Джейми Драйсдейла в «Филадельфию Флайерз» на Каттера Готье.

Материалы по теме
«Тогда он нам не нужен, я его не знал». Торторелла об отказе Готье играть за «Филадельфию»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android