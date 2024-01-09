«Тогда он нам не нужен, я его не знал». Торторелла об отказе Готье играть за «Филадельфию»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла оценил нежелание 19-летнего американского нападающего Каттера Готье выступать за «лётчиков».

«Тогда он нам не нужен. Я его не знал даже. Мне не слишком интересно о нём говорить. Я скорее поговорю о Джейми [Драйсдейле]. Это тот парень, который придёт к нам», — приводит слова Тортореллы TSN.

Напомним, по сведениям североамериканских инсайдеров, в ходе молодёжного чемпионата мира представители «Филадельфии» столкнулись с большими сложностями при попытках встретиться с Готье. Американский форвард не шёл на контакт с клубом, из чего во «Флайерз» сделали вывод, что он не хочет там выступать.

В итоге «Анахайм Дакс» официально объявил об обмене 21-летнего канадского защитника Джейми Драйсдейла в «Филадельфию Флайерз» на Каттера Готье.