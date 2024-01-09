Олимпийская чемпионка Егорова: судейский беспредел в отношении СКА надо прекращать

Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту Любовь Егорова заявила, что поддерживает обращение ветеранов СКА, которые написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на судейство в КХЛ. Споры разгорелись после матча СКА с магнитогорским «Металлургом» (1:2 ОТ).

«Инцидент, который произошёл в матче с «Металлургом», вопиющий. Поддерживаю письмо ветеранов хоккейного СКА, ведь я тоже ветеран СКА. По времени я дольше всего выступала за Спортивный клуб армии. Всегда буду поддерживать СКА и болеть за него в любой ситуации.

Почему-то такие судейские ошибки не в первый раз происходят с петербургскими армейцами? Этот судейский беспредел был на протяжении прошлого сезона, случался он и в предыдущих чемпионатах. Надо это прекращать», — цитирует Егорову «Спорт-экспресс».

Ранее бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас рассказал о причинах письма президенту России Владимиру Путину о судействе в КХЛ. За мгновения до победного гола форвард магнитогорцев Игорь Гераськин столкнулся с защитником армейцев Артёмом Сергеевым, который упал на лёд и потерял позицию. Судьи решили оставить эпизод без внимания и засчитали гол.