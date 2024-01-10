Райнхарт повторил клубный рекорд «Флориды», принадлежащий Йокинену и Дадонову

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода гости впереди — 3:1.

В составе «пантер» заброшенной шайбой отметился нападающий Сэм Райнхарт. Канадский форвард отличился в шестом гостевом матче подряд, благодаря чему повторил клубный рекорд по продолжительности серии с заброшенными шайбами в выездных матчах.

В январе-феврале 2008 года на протяжении шести гостевых матчей подряд забивал финский форвард Олли Йокинен. Спустя 12 лет — в январе 2020-го — это достижение повторил российский нападающий Евгений Дадонов. Теперь к ним присоединился и Райнхарт, который несколько дней назад был признан лучшим хоккеистом игровой недели НХЛ.