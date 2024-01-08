Стали известны лучшие игроки прошедшей недели НХЛ

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги опубликовала имена трёх лучших хоккеистов, показавших наиболее яркую игру, в минувшей игровой неделе.

1-е место: канадский нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт.

Райнхарт является лидером НХЛ по количеству голов на прошлой неделе, записав на свой счёт шесть (5+1) очков. Он помог «Пантерз» продлить победную серию до семи игр и приблизиться на два очка к лидирующему в Атлантическом дивизионе «Бостон Брюинз». В последней игре с «Колорадо Эвеланш» (8:4) Райнхарт оформил хет-трик.

2-е место: канадский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Мартин Джонс.

На прошедшей неделе Джонс одержал три победы в трёх матчах, пропуская в среднем 0,66 шайбы за игру и отразив 81 бросок из 83. В одной из этих игр с «Лос-Анджелес Кингз» канадец отстоял на ноль.

3-е место: американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

Хеллебайк одержал три победы в трёх матчах с «Виннипегом» на минувшей неделе. Он отражал 93,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,68.