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Все результаты игрового дня НХЛ 10 января

Все результаты игрового дня НХЛ 10 января
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Сегодня, 10 января, в Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Райлли (Нюландер, Броди) – 16:48     2:0 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 17:22 (pp)     3:0 Марнер (Маккейб, Лильегрен) – 20:54     4:0 Хольмберг (Макманн, Кемпф) – 22:06     4:1 Тран (Гранлунд, Дюклер) – 27:21 (pp)     5:1 Маккейб (Марнер, Бенуа) – 41:27     6:1 Марнер (Райлли, Нюландер) – 44:00 (pp)     7:1 Робертсон (Нис, Маккейб) – 45:54 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Скиннер (Миттельштадт, Так) – 04:57     1:1 Гурд (Толванен, Бьёркстранд) – 13:55     1:2 Данн (Бураковски, Толванен) – 18:50 (pp)     2:2 Так (Скиннер, Миттельштадт) – 20:50     2:3 Веннберг (Шварц, Дюмулен) – 22:08     2:4 Шварц (Танев, Борген) – 31:34     2:5 Бенирс (Борген) – 36:13    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Дано (Спенс, Мур) – 31:31     0:2 Рой (Фиала, Мур) – 34:30     1:2 Мотт (Эйссимонт) – 52:37     2:2 Хагель (Пербикс, Лиллеберг) – 55:39     3:2 Пербикс (Хагель) – 62:03    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гронек (Михеев, Гарланд) – 16:25     0:2 Хьюз – 18:42     0:3 Петтерссон (Миллер, Гронек) – 30:20     1:3 Нельсон (Палмьери, Барзал) – 31:11 (pp)     1:4 Майерс (Блюгерс, Гарланд) – 37:24     2:4 Нельсон – 55:15     2:5 Джошуа – 58:32    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Строум (Киллорн) – 11:12     0:2 Ватрано (ЛаКомбе, Киллорн) – 14:11     0:3 Мактавиш (Терри, Минтюков) – 17:37 (pp)     0:4 Терри (Хенрик, Вааканайнен) – 23:05     0:5 Гудас (ЛаКомбе) – 43:16     1:5 Каррье (Нюквист) – 49:45 (sh)     2:5 Томасино (Маккэррон, Йози) – 57:02     3:5 Гурьянов (Маккэррон, Пярссинен) – 59:15    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Диллон (Элерс, Шайфли) – 03:12     2:0 Перфетти (Сэмберг, Шмидт) – 30:50     3:0 Моррисси (Лаури) – 34:03     4:0 Перфетти – 43:34     5:0 Виларди (Лаури, Перфетти) – 49:29 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Шенн (Нейборс, Саад) – 03:24     1:1 Стенлунд (Гаджович, Локвуд) – 15:56     1:2 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 21:11 (pp)     1:3 Ткачук (Вераге) – 42:18     1:4 Ткачук (Форслинг, Лунделль) – 45:57     1:5 Ткачук (Куликов) – 59:03    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Дикинсон – 05:52     1:1 Драйзайтль (Маклауд, Нурс) – 08:05     1:2 Макдэвид (Экхольм, Фёгеле) – 21:32    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Бернард-Докер (Тарасенко, Грейг) – 04:09     1:1 Зари – 04:53     1:2 Кубалик (Грейг, Чикран) – 19:57     2:2 Шарангович (Юбердо, Линдхольм) – 23:50     2:3 Ткачук (Жиру, Батерсон) – 32:39 (pp)     3:3 Ханифин (Поспишил, Зари) – 40:47     4:3 Коулман (Ханифин, Кадри) – 48:57     5:3 Шарангович (Ханифин, Кадри) – 55:45     6:3 Коулман (Баклунд) – 57:12    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Заха, Гики) – 04:41 (pp)     1:1 Келлер (Гюнтер) – 28:12 (pp)     1:2 Боквист – 29:02     2:2 Гюнтер (Кули, Бьюгстад) – 36:30     3:2 Маччелли (Круз) – 40:52     3:3 Дебраск (Линдхольм, Гики) – 45:04 (pp)     4:3 Шмальц (Келлер, Мозер) – 64:04    

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 56 очками в активе после 40 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Виннипег Джетс» с 58 баллами после 40 матчей.

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