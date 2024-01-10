Все результаты игрового дня НХЛ 10 января

Сегодня, 10 января, в Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 56 очками в активе после 40 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Виннипег Джетс» с 58 баллами после 40 матчей.