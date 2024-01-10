Тамбиев: гол, который не засчитали судьи – это то, как и нужно было играть «Адмиралу»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после домашнего поражения от «Авангарда» (1:2) прокомментировал второй незасчитанный гол дальневосточного клуба в начале третьего периода.

«Что сказал игрокам перед отличным третьим периодом? Ну, лозунгов в раздевалке я не произношу, но подправили кое-какие моменты, нам не хватало игрока на чужом пятачке, и тот гол, который мы забили на старте периода, но судьи его не засчитали – это то, что и нужно было в игре под воротами. В этом аспекте изменили, добавили, на чужом пятачке хоккеист появился. Формат «6 на 5» мы, честно говоря, не наигрываем. Сегодня хорошо отыграли в такой расстановке, но не было тех хоккеистов, которые бы «звенели», так скажем», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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