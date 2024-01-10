Атанасов — о Ларионове: ни разу не видел, чтобы он повышал голос на кого-то

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал об особенностях характера главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова и заявил, что специалист никогда не повышает голос и старается сдерживать свои эмоции, даже когда игра команды его не устраивает.

«Ни разу не видел, чтобы он повышал голос на кого-то. Ларионов всегда абсолютно спокоен. Всё решается в диалоге. Что очень важно: если даже ты допустил грубую ошибку, тебе за это никогда не прилетит. Напротив, он расставит правильные акценты, подскажет, и ты поймёшь, где был неправ. Но мы, конечно, понимаем, когда наставник близок к гневу. Порой ощущается, как он сдерживает себя. Бывает, у нас ничего не получается. Игорь Николаевич заходит в раздевалку, а в глазах огонёк. Но воли эмоциям всё равно не даёт», — цитирует Атанасова RT.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету 21-летнего Атанасова 39 (19+20) очков в 42 матчах. В данный момент нападающий восстанавливается от травмы ноги, полученной в матче с «Куньлунем». Ориентировочный срок возвращения форварда в состав — вторая половина февраля.