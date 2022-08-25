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Клуб Капризова в НХЛ может спасти только молодёжь, что ждёт «Миннесоту» в следующем сезоне, разбор, мнение, аналитика

Миллионы «Миннесоты» ушли на ветеранов. Теперь клуб Капризова может спасти только молодёжь
Егор Бульчук
Клуб Капризова может спасти только молодёжь
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Финансовые проблемы «дикарей» открывают дорогу в НХЛ многим талантливым проспектам.

«Миннесота» – один из тех североамериканских клубов, которые обладают колоссальной значимостью для российских болельщиков. По ходу сезона фамилия Кирилла Капризова не покидает заголовки, связанные с «Миннесотой». Но даже летом нападающий стал центральным персонажем в жизни своей франшизы.

После задержания Ивана Федотова в клубе всерьёз опасались, что Капризову тоже придётся сменить лёд на плац. Беспокойство не было беспочвенным: разнообразные интернет-ресурсы утверждали, что Кирилл получил военный билет незаконным способом. Правда это или нет, установить так и не удалось, однако Капризов, по счастью, смог беспрепятственно вернуться в США.

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В остальном «Миннесоту» в это межсезонье окружали тишина и спокойствие. Впрочем, ждать от «дикарей» повышенной активности на трансферном рынке было бы глупо – у менеджмента буквально связаны руки. $ 12,7 млн в качестве штрафа за выкуп контрактов Зака Паризе и Райана Сутера лишают «Уайлд» любой реальной возможности усилиться.

«Это та позиция, в которой мы находимся. Вот и всё. Мы справимся с этим. Я думаю, что в следующем году мы будем ничуть не хуже. Хотели бы иметь место в платёжной ведомости? Конечно, хотели бы. Но мы точно знали, что делаем. Мы точно знали, в какое положение себя ставим. Я бы сделал это снова», – комментировал генеральный менеджер Билл Герин.

Уже после этого заявления Герину пришлось расстаться со вторым бомбардиром команды. Кевин Фиала, набравший в прошедшей регулярке 85 очков, отправился зарабатывать деньги в «Кингз». «Миннесота» открыть для него такую опцию не могла. Отъезд Фиалы не сенсация – он был неизбежным. Но это болезненная неизбежность. Клуб потерял хоккеиста с высоким атакующим потенциалом – теперь подобных ему в «Миннесоте» наберётся только на одно звено.

Кевин Фиала

Кевин Фиала

Фото: nhl.com/wild

На других фронтах Герин, учитывая локальный финансовый кризис, сработал максимально эффективно. «Миннесота» искусно решила вопрос с вратарями – пожалуй, самой дефицитной позицией в современной НХЛ. «Уайлд» сначала подписали Марка-Андре Флёри на два года с кэпхитом $ 3,5 млн, а затем технично воспользовались недовольством его бэкапа Кэма Тальбо. 35-летний голкипер рассчитывал, что Флёри уйдёт и оставит ему своё место. В результате «дикари» отправили Тальбо в «Оттаву» в обмен на более молодого Филипа Густавссона. К 24 годам у него 27 игр, и вряд ли их количество заметно вырастет. Очень вероятно, что «Миннесота» начнёт постепенно привлекать в основу 19-летнего Йеспера Валльстедта. В прошлом году «Уайлд» взяли его под 20-м номером на драфте, а в этом он вошёл в символическую сборную МЧМ и котируется едва ли не как наследник Василевского.

Именно ставка на собственных проспектов – ключевой пункт в стратегии «Миннесоты» на ближайшие три года. В сезонах-2023/2024 и 2024/2025 штрафы за Паризе и Сутера будут ещё выше (по $ 14,7 млн), и вслед за Фиалой придётся вынуть кого-то ещё из нынешнего костяка. По два года контрактов осталось у Матса Цуккарелло и Маркуса Фолиньо, а Мэтт Дамба и Дмитрий Куликов выйдут на рынок свободных агентов уже следующим летом.

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Все трое, кроме Фолиньо, уже перебрались за отметку в 30 лет – вряд ли им доведётся определять облик «Миннесоты» будущего. Очевидно, план Герина заключается в том, чтобы за три года в команду встроилась молодёжь. Первостепенной задачей следующего лета наверняка станет продление 21-летнего Мэтью Болди – он уже успел показать себя: 39 очков и «+17» в 47 матчах прошлого сезона. Наверняка помощи ждут от Марко Росси. Австриец ощутил на себе всю тяжесть коронавируса, но вроде бы восстановился и провёл добротный год в фарме.
Российские игроки имеют шанс сыграть значительную роль в перестройке «Уайлд». Данила Юров, Марат Хуснутдинов, Матвей Гуськов, Владислав Фирстов – в последние годы «Миннесота» не жалела пиков на россиян. И если три последних хоккеиста об НХЛ могут пока только мечтать, то увидеть Юрова в лиге будет совсем неудивительно.

Данила Юров

Данила Юров

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Довериться молодым – равно обречь себя на неопределённость. Свой первый выбор на прошедшем драфте «Миннесота» потратила на Лиама Эгрена и уже могла пожалеть об этом – на МЧМ шведский нападающий сделал один-единственный ассист. Но и ближайшие перспективы «Уайлд» – с уже поигравшими хоккеистами, прямо скажем, туманны.

Да, все основные контракты клуба выглядели в конце сезона лучше, чем в его начале. В какой-то степени Герину удалось сорвать куш: Эрикссон Эк, Сперджен, Бродин, Цуккарелло, даже Капризов и в особенности Хартман играли на бо́льшие деньги, чем стоили. И если по Капризову сомнений нет, то в стабильности его партнёров легко усомниться. Лишь предстоящий сезон покажет, насколько в действительности хороши эти парни.

С другой стороны, «Миннесота» может воспользоваться общей слабостью Запада НХЛ. У «Сан-Хосе», «Чикаго», «Аризоны» и «Сиэтла», кажется, уже сейчас нет шансов на плей-офф; у «Анахайма», «Виннипега», «Ванкувера», «Далласа» тоже полно проблем. Так что пребывание «дикарей» в топ-8 конференции по итогам регулярки – абсолютно реалистичная картина. Но их появление в раунде дальше второго станет сюрпризом.

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