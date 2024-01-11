Яремчук — о 0:4 от СКА: всё было как по накатанной: меньшинство — пропускаем, потом заново

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (0:4). Первые три гола в этой встрече подмосковная команда пропустила при игре в меньшинстве, и только последний гол был забит в равных составах.

«СКА — хорошая команда. Удаляясь, мы лишний раз выпускаем на лёд лидеров и лучших игроков соперника. Нужно понимать, что удаления не помогут нам выиграть, тем более когда мы даём играть такой команде две минуты «5 на 3». У нас тоже были шансы в большинстве, но оно не сработало.

Не было какого-то переломного момента в матче, как по накатанной: меньшинство — пропускаем — пытаемся «5 на 5», но потом всё заново. Никита Серебряков — молодец, всё поймал», — цитирует Яремчука КХЛ.