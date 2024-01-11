Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Яремчук — о 0:4 от СКА: всё было как по накатанной: меньшинство — пропускаем, потом заново

Яремчук — о 0:4 от СКА: всё было как по накатанной: меньшинство — пропускаем, потом заново
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (0:4). Первые три гола в этой встрече подмосковная команда пропустила при игре в меньшинстве, и только последний гол был забит в равных составах.

«СКА — хорошая команда. Удаляясь, мы лишний раз выпускаем на лёд лидеров и лучших игроков соперника. Нужно понимать, что удаления не помогут нам выиграть, тем более когда мы даём играть такой команде две минуты «5 на 3». У нас тоже были шансы в большинстве, но оно не сработало.

Не было какого-то переломного момента в матче, как по накатанной: меньшинство — пропускаем — пытаемся «5 на 5», но потом всё заново. Никита Серебряков — молодец, всё поймал», — цитирует Яремчука КХЛ.

Материалы по теме
«Я честен перед Буцаевым!» Первое интервью с человеком, который 12 лет шёл к своему шансу
Эксклюзив
«Я честен перед Буцаевым!» Первое интервью с человеком, который 12 лет шёл к своему шансу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android