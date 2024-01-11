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ИИХФ временно отстранила Израиль от выступлений на международных соревнованиях

ИИХФ временно отстранила Израиль от выступлений на международных соревнованиях
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После тщательного рассмотрения Совет Международной федерации хоккея принял решение, что из-за опасений по поводу безопасности всех участников чемпионата Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ.

«В соответствии с обязанностью ИИХФ заботиться о защите всех участников соревнований ИИХФ и своим обязательством разработать соответствующую политику в области здравоохранения и безопасности, Совет ИИХФ в пределах своих полномочий, предусмотренных Уставом ИИХФ, решил ограничить участие национальной команды Израиля в чемпионатах ИИХФ до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников (включая израильских участников) не смогут быть гарантированы», — говорится в официальном заявлении на сайте ИИХФ.

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