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Василий Атанасов рассказал, кто помогает ему не поймать «звёздную болезнь»

Василий Атанасов рассказал, кто помогает ему не поймать «звёздную болезнь»
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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал, что не поймать «звёздную болезнь» ему помогает его отец. Нападающий проводит второй сезон в КХЛ, в котором стал одним из самых популярных хоккеистов лиги. Болельщики во всех городах дарят Атанасову подарки, связанные с фруктом ананасом, созвучным с его фамилией.

«Мне помогают диалоги с отцом. Он постоянно просит оставаться простым человеком и объясняет, что популярность не должна негативно повлиять на меня. Папа хочет, чтобы я, например, никогда не отказывал поклонникам в общении, поскольку те порой ждут хоккеистов после игр по два часа на морозе. Да я и сам не могу пройти мимо. Мы обязаны относиться к ним с уважением. Тем более у «Торпедо» болельщики — самые лучшие.

В команде тоже постоянно подсказывают. Причём дают советы, как правильно реагировать не только на волны хейта, но и на похвалы. С Ларионовым тоже часто общались на данную тему. Он помогает не поймать «звездняк», — цитирует Атанасова RT.

«Торпедо» в текущем сезоне КХЛ после 48 матчей занимает пятую строчку в таблице Западной конференции лиги. На счету 21-летнего Атанасова 39 очков в 42 матчах — 19 голов и 20 результативных передач.

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