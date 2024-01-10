Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов заявил, что контактирует с клубами НХЛ

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов заявил, что контактирует с некоторыми клубами НХЛ, однако в данный момент форвард полностью сконцентрирован на выступлении нижегородской команды. Форвард находится в лазарете «Торпедо» из-за травмы ноги до второй половины февраля.

«Сейчас контактирую с командами из НХЛ, только уже не по драфту. Конечно, конкретные названия раскрыть не могу. Речь о различных вариантах, например, о работе в тренировочном лагере. Пока у меня действующий контракт с «Торпедо», и я сконцентрирован на выступлении за нижегородцев», — цитирует Атанасова RT.

«Торпедо» в текущем сезоне КХЛ после 48 матчей занимает пятую строчку в таблице Западной конференции лиги. На счету 21-летнего Атанасова 39 очков в 42 матчах — 19 голов и 20 результативных передач.