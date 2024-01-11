Атанасов рассказал о первой встрече с тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал о первой встрече с главным тренером нижегородского клуба Игорем Ларионовым, которая состоялась в гостинице.

«Мы с Иваном Воробьёвым только прибыли в Нижний Новгород из Ханты-Мансийска для знакомства с Ларионовым и провели буквально четыре занятия с новым коллективом. Зашли в гостиницу, чтобы заселиться, и на первом этаже увидели Игоря Николаевича. Ваня, в отличие от меня, успел пересечься с ним в молодёжной сборной России. Он поздоровался с Иваном, а у меня спросил: «А ты у нас кто»? Ответил: «Вася Атанасов. Приехал к вам из Ханты-Мансийска». Дальше просто пожелал мне удачи.

Не было ощущения нереальности происходящего? Больше скажу, подобное присутствует до сих пор. Поэтому стараюсь по максимуму перенимать тот драгоценный опыт, который он получил, когда играл сам», — сказал Атанасов в интервью RT.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету 21-летнего Атанасова 39 (19+20) очков в 42 матчах. В данный момент нападающий восстанавливается от травмы ноги, полученной в матче с «Куньлунем». Ориентировочный срок возвращения форварда в состав — вторая половина февраля.

«Торпедо» в текущем сезоне КХЛ после 48 матчей занимает пятую строчку в таблице Западной конференции лиги. На счету 21-летнего Атанасова 39 очков в 42 матчах — 19 голов и 20 результативных передач.