«Вегас» обыграл «Бостон» благодаря двум очкам Айкела

В Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ).

В составе победителей шайбами отметились Джек Айкел и Алекс Пьетранджело (в овертайме). Первый также записал на свой счёт результативную передачу.

У гостей отличился Мэтт Грызлик.

«Голден Найтс» набрали 53 очка и делят с «Даллас Старз» четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «рыцари» 14 января сыграют дома с «Калгари Флэймз».

«Брюинз», несмотря на поражение, продолжают лидировать на Востоке с 57 очками. В ближайшей игре «Бостон» 14 января будет гостить у «Сент-Луис Блюз».