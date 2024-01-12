Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вегас» обыграл «Бостон» благодаря двум очкам Айкела

«Вегас» обыграл «Бостон» благодаря двум очкам Айкела
Комментарии

В Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ).

В составе победителей шайбами отметились Джек Айкел и Алекс Пьетранджело (в овертайме). Первый также записал на свой счёт результативную передачу.

У гостей отличился Мэтт Грызлик.

«Голден Найтс» набрали 53 очка и делят с «Даллас Старз» четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «рыцари» 14 января сыграют дома с «Калгари Флэймз».

«Брюинз», несмотря на поражение, продолжают лидировать на Востоке с 57 очками. В ближайшей игре «Бостон» 14 января будет гостить у «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Айкел (Маршессо, Мартинес) – 47:01 (pp)     1:1 Грызлик (Фредерик) – 52:18     2:1 Пьетранджело (Стоун, Айкел) – 60:46    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android