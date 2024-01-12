«Вегас» обыграл «Бостон» благодаря двум очкам Айкела
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В Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ).
В составе победителей шайбами отметились Джек Айкел и Алекс Пьетранджело (в овертайме). Первый также записал на свой счёт результативную передачу.
У гостей отличился Мэтт Грызлик.
«Голден Найтс» набрали 53 очка и делят с «Даллас Старз» четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «рыцари» 14 января сыграют дома с «Калгари Флэймз».
«Брюинз», несмотря на поражение, продолжают лидировать на Востоке с 57 очками. В ближайшей игре «Бостон» 14 января будет гостить у «Сент-Луис Блюз».
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