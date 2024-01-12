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Атанасов: есть надежда, что выйду ещё до плей-офф. Это было просто неудачное падение

Атанасов: есть надежда, что выйду ещё до плей-офф. Это было просто неудачное падение
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21-летний российский нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов назвал приблизительные сроки возвращения на лёд, а также объяснил момент с получением травмы.

«Всё в порядке, восстанавливаюсь потихоньку. Есть надежда, что выйду ещё до плей-офф, жду с нетерпением возвращения! Это было просто неудачное падение, так получилось, что соперник всем весом на ногу упал, а она пошла на излом в обратную сторону. Почему у «Торпедо» были неудачные игры после Нового года? Два матча прокувыркались, не могли найти свою игру. А вот последнюю игру с минским «Динамо» было приятно смотреть — и мы свою игру нащупали, и «Динамо» не уступало», — приводит слова Атанасова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету 21-летнего Атанасова 39 (19+20) очков в 42 матчах.

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