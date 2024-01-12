Гераськин — об эпизоде в игре со СКА: Сергеев попал клюшкой в ноги и об неё же споткнулся

25-летний российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Игорь Гераськин объяснил, почему решился на переход из омского «Авангарда», а также прокомментировал скандальный эпизод с голом в овертайме в матче с санкт-петербургским СКА (2:1 ОТ).

«В Омске не получалось, нужна была встряска. После перехода всё улучшилось. Не знаю, с чем это связано, но очень рад, что пошла белая полоса. В плане игрового задания у Андрея Разина всё знакомо, привыкать не пришлось. Может, поэтому получилось и в коллектив быстро влиться, и очки набирать.

Гол в матче со СКА? Видел Сергеева, но у меня не было в планах сделать какой-то блок или ещё что-то. Хорошая атака получилась, партнёр мог и сам бросать, но отдал мне. Я делал вираж, мне показалось, что Сергеев попал клюшкой мне в ноги и об неё же и споткнулся», — приводит слова Гераськина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

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Напомним, Гераськин уже провёл в составе «Металлурга» шесть матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «+2».