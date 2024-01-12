Григоренко: на месте «Лады» мечтают оказаться пять клубов Востока

Советник генерального директора «Лады», обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко рассказал о турнирном положении клуба из Тольятти.

«Послушайте, пять клубов Востока — от „Сибири“ и „Амура“ до „Нефтехимика“, „Барыса“ и „Адмирала“ — мечтали бы оказаться на нашем месте! Все это очень крепкие соперники — например, „Амур“ с его инвестициями или „Сибирь“, открывшая новую суперарену. Но „Лада“ весь сезон идёт впереди. Турнирная ситуация абсолютно контролируемая, команда в рабочем режиме, есть полная поддержка со стороны руководства. Нет никаких поводов не то что для паники, но и для сомнений», — сказал Григоренко в интервью Russia-Hockey.ru.

Подопечные Олега Браташа набрали 59 очков после 51 сыгранной встречи и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лада» сыграет на выезде в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Встреча состоится в субботу, 13 января, начало – в 14:30 мск.