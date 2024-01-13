Подомацкий — о периоде в Высшей лиге: я не доигрывал, теплилась ещё надежда

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Егор Подомацкий рассказал о своём периоде карьеры в Высшей хоккейной лиге.

«Как получил травму, после которой карьера пошла на спад? Порвался крест на тренировке — и всё. Тяжело было в плане реабилитации — раньше в командах не было реабилитологов, тебе нельзя выходить на лёд, а вся команда и медицинский персонал на льду. Ты один предоставлен сам себе в зале, в этом плане было тяжеловато: ты всегда привык работать в коллективе, а одному тяжело.

Игра в ВХЛ? Не могу сказать, что я доигрывал, у меня теплилась надежда ещё — но получилось так, как получилось. Это был неудачный этап моей карьеры. Пиетета со стороны одноклубников не было, я обычный человек»,— сказал Подомацкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Подомацким читайте на «Чемпионате»: