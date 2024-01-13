Ковальчук перелетел через судью, фанатка с рожками болела за «Спартак». Фото победы СКА

12 января в Москве на льду арены «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ СКА одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Романа Ротенберга.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук высказался о домашнем поражении от СКА (2:5) в Москве.

«В первом периоде были моменты забить. Хорошо, что не бросили играть — тренеры об этом сказали в перерыве. У нас впереди много игр, домашних игр. Сегодня пришёл полный стадион. Хотели порадовать и хотя бы в третьем периоде сыграть более-менее», — приводит слова Ковальчука пресс-служба «Спартака».