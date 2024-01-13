Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ковальчук перелетел через судью, фанатка с рожками болела за «Спартак». Фото победы СКА

Ковальчук перелетел через судью, фанатка с рожками болела за «Спартак». Фото победы СКА
«Спартак» — СКА
Комментарии

12 января в Москве на льду арены «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ СКА одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Романа Ротенберга.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук высказался о домашнем поражении от СКА (2:5) в Москве.

«В первом периоде были моменты забить. Хорошо, что не бросили играть — тренеры об этом сказали в перерыве. У нас впереди много игр, домашних игр. Сегодня пришёл полный стадион. Хотели порадовать и хотя бы в третьем периоде сыграть более-менее», — приводит слова Ковальчука пресс-служба «Спартака».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android