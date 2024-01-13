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В АХЛ команды едва не сошлись в массовой драке из-за толчка вратаря

В АХЛ команды едва не сошлись в массовой драке из-за толчка вратаря
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Матч регулярного чемпионата АХЛ, в котором «Торонто Марлис» разгромил «Беллевиль Сенаторз» со счётом 8:0, мог запомниться болельщикам не только результатом встречи, но и массовой потасовкой, которую удалось избежать арбитрам встречи.

По окончании второго периода вратарь «Торонто» Деннис Хилдеби направлялся в раздевалку команды, в это же время мимо него проезжал хоккеист команды гостей, который задел клюшку голкипера. Этого стало достаточно, чтобы за вратаря вступилось сразу несколько его партнёров по команде. В результате едва не завязалась массовая стычка, но по итогу всё обошлось единственной, но продолжительной дракой.

Права на видео принадлежат The American Hockey League. Видео доступно на YouTube-канале «Торонто».

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