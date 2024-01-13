Аскаров после возвращения из НХЛ в АХЛ одержал четыре победы с тремя сухими матчами

Российский вратарь системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров после игры в НХЛ одержал четыре победы в Американской хоккейной лиге за клуб «Милуоки Адмиралс».

В четырёх матчах вратарь пропустил всего две шайбы, оставив свои ворота в неприкосновенности в трёх матчах. Процент отражённых бросков составил 98.

Напомним, Аскаров в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) одержал первую победу в НХЛ. Российский вратарь отразил 27 из 29 бросков по воротам, взял два послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи. После чего клуб вновь отправил россиянина в АХЛ. Всего в НХЛ Аскаров провёл три матча, в которых одержал одну победу с 91,4% отражённых бросков.

11 января Аскаров был выбран для участия в Матче звёзд АХЛ, который пройдёт 4-5 февраля 2024 года в Сан-Хосе.