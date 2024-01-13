Ларионов: Боуи очень интересный парень. Отправил видео его гола его бывшему тренеру

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о предстоящей выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», а также прокомментировал выступление 28-летнего канадского защитника Мэдисона Боуи.

«Обрели ли уверенность в Минске перед игрой в Москве? Ну, вы знаете, уверенность приобретается, когда ты хорошо играешь. Поэтому говорить пока о качестве игры рановато, но победа есть победа. Это, наверное, большой плюс для ребят. Сегодня это нужно закрепить хорошей игрой и двумя очками.

Игра Мэдисона Боуи? Очень интересный парень. Отправил видео его гола в прошлом матче его бывшему тренеру, который считал его защитником, а оказывается он играет и в атаке (улыбается). Мы рады, что он так входит в состав, входит в группу игроков, его позитивный настрой радует. Хороший парень, надеемся, он будет играть очень хорошо», — сказал Ларионов в опубликованном видеоролике пресс-службой «Торпедо» в телеграм-канале клуба.

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