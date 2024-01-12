Менелл: «Динамо» хочет подниматься по таблице. С «Торпедо» мы выложимся на полную

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл после победы над ЦСКА (4:2) поделился ожиданиями от следующего матча с «Торпедо», который состоится 13 января.

«Перед Новым годом проиграли три матча, после – выиграли четыре матча? На самом деле, мало что изменилось, просто тогда мы плохо играли три матча. Тренировались, старались стать лучше в обороне, держать шайбу подальше от наших ворот. Иногда всё получается, иногда нет. Сейчас всё получается.

Следующий матч с «Торпедо», который состоится в субботу, — это большая игра для нас? Да, конечно, это будет важный матч. Мы часто с ними играем, и они не раз нас обыгрывали. Мы знаем, что это непростой соперник, с которым у нас в этом году не складывается. Хотим продолжить победную серию, подниматься по таблице. Мы выложимся на полную», — сказал Менелл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.