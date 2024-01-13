В «Ванкувере» высказались о ситуации с истекающим контрактом Элиаса Петтерссона

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом 25-летнего шведского звёздного форварда Элиаса Петтерссона.

«У меня были разговоры с Элиасом, но, очевидно, пока ничего не изменилось. Мы хотим оставить Пити (Петтерссона. – Прим. «Чемпионата») здесь. Он это знает. В какой-то момент всё дойдёт до переговоров и выяснится, сможем ли мы прийти к соглашению или нет», — приводит слова Альвина Sportsnet.

Напомним, текущий сезон последний по трёхлетнему соглашению Петтерссона с «Ванкувером», согласно которому он заработает в общей сложности $ 22,05 млн ($ 7,35 млн).

В нынешнем сезоне Петтерссон принял участие в 42 матчах за «Ванкувер», в которых отметился 57 (22+35) результативными действиями при показателе полезности «+18».