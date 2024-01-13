Хет-трик Пакетта помог «Динамо» разгромить «Торпедо» и одержать пятую победу кряду

В заключительной встрече игрового дня КХЛ московское «Динамо» в Москве на домашнем стадионе «ВТБ-Арена» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 6:1, которая стала для них пятой подряд.
В составе «Динамо» хет-трик оформил канадский нападающий Седрик Пакетт, также отличились Игорь Чернышов, Дмитрий Рашевский и защитник Игорь Ожиганов. Автором единственной заброшенной шайбы «Торпедо» стал защитник Михаил Орлов.
Отметим, что нападающий московского «Динамо» Никита Гусев оформил ассистентский хет-трик (0+3).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, московское «Динамо», набрав 72 очка в 51 матче, обходит ярославский «Локомотив» (70), который имеет две игры в запасе, и становится лидером турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (61) – остаётся на пятой позиции.
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