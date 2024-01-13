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Хет-трик Пакетта помог «Динамо» разгромить «Торпедо» и одержать пятую победу кряду

Хет-трик Пакетта помог «Динамо» разгромить «Торпедо» и одержать пятую победу кряду
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В заключительной встрече игрового дня КХЛ московское «Динамо» в Москве на домашнем стадионе «ВТБ-Арена» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 6:1, которая стала для них пятой подряд.

В составе «Динамо» хет-трик оформил канадский нападающий Седрик Пакетт, также отличились Игорь Чернышов, Дмитрий Рашевский и защитник Игорь Ожиганов. Автором единственной заброшенной шайбы «Торпедо» стал защитник Михаил Орлов.

Отметим, что нападающий московского «Динамо» Никита Гусев оформил ассистентский хет-трик (0+3).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, московское «Динамо», набрав 72 очка в 51 матче, обходит ярославский «Локомотив» (70), который имеет две игры в запасе, и становится лидером турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (61) – остаётся на пятой позиции.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Чернышов (Рашевский, Миронов) – 00:58 (5x5)     2:0 Рашевский (О'Делл) – 03:03 (5x5)     3:0 Пакетт (Менелл, Гусев) – 03:27 (5x4)     3:1 Орлов (Веряев, Белевич) – 31:37 (5x5)     4:1 Пакетт (Пыленков, Гусев) – 33:34 (5x5)     5:1 Ожиганов (Пакетт, Мартынов) – 37:01 (5x5)     6:1 Пакетт (Уил, Гусев) – 39:48 (5x4)    
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