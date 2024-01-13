Миронов облил Пакетта водой, Ice Girls «спали» на скамейке. Фото победы «Динамо»

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13 января в Москве в заключительной встрече игрового дня КХЛ московское «Динамо» на домашнем стадионе «ВТБ-Арена» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 6:1, которая стала для них пятой подряд.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе «Динамо» хет-трик оформил канадский нападающий Седрик Пакетт, также отличились Игорь Чернышов, Дмитрий Рашевский и защитник Игорь Ожиганов. Автором единственной заброшенной шайбы «Торпедо» стал защитник Михаил Орлов.

Таким образом, московское «Динамо», набрав 72 очка в 51 матче, обходит ярославский «Локомотив» (70), который имеет две игры в запасе, и становится лидером турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (61) – остаётся на пятой позиции.