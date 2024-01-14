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Возвращение Капризова не спасло «Миннесоту» от разгрома в матче с «Аризоной»

Возвращение Капризова не спасло «Миннесоту» от разгрома в матче с «Аризоной»
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В ночь с 13 на 14 января мск на арене «Эксел Энерджи-центра» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Миннесота Уайлд» потерпели разгромное поражение от «Аризоны Койотс» со счётом 0:6.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Гости застолбили за собой преимущество уже в первом периоде, забросив три безответных шайбы, две из которых — в большинстве. К седьмой минуте второй трети матча «койоты» забили ещё два гола, что привело к замене голкипера «Уайлд» Марка-Анде Флёри на Филипа Густавссона. Но это не помогло хозяевам вернуться в игру — до перерыва счёт больше не изменился, а на 41-й минуте гости отличились в шестой раз, установив окончательный результат.

В составе «Миннесоты» вернулся на лёд российский нападающий Кирилл Капризов, пропустивший последние семь матчей своего клуба из-за травмы — он провёл на льду 20 минут 34 сеекунды и нанёс пять бросков. У «Аризоны» хет-трик оформил Ник Бьюгстад, дублем и голевым пасом отметился Клейтон Келлер.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 6
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Керфут (Келлер, Дурзи) – 05:07 (pp)     0:2 Бьюгстад (Кесселринг) – 11:47     0:3 Бьюгстад (Круз, Цукер) – 17:21 (pp)     0:4 Келлер (Дурзи, Макбэйн) – 21:51     0:5 Бьюгстад (Цукер, Стечер) – 26:40     0:6 Келлер (Макбэйн, Шмальц) – 40:38    
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