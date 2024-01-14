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Результаты игрового дня НХЛ 14 января

Результаты игрового дня НХЛ 14 января
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Сегодня, 14 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 16 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Кайлли, Крайдер) – 13:23     1:1 Манта (Макмайкл) – 17:50     1:2 Фокс – 25:15     2:2 Дауд (Кузнецов, Карлсон) – 46:36     3:2 Оши (Строум, Эдмундсон) – 48:29    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Жиру (Ткачук, Зуб) – 04:12     2:0 Шабо – 09:58     2:1 Дюклер (Барабанов, Ферраро) – 12:35     2:2 Власик (Дюклер, Гранлунд) – 23:53     2:3 Лабанк (Ферраро, Хоффман) – 26:20     3:3 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 27:11     4:3 Батерсон (Зуб, Штюцле) – 32:59     4:4 Задина (Гертл, Ферраро) – 56:56     5:4 Тарасенко (Зуб, Штюцле) – 59:55    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Лафферти (Задоров) – 22:05    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хольц (Немец, Лазар) – 03:50     0:2 Братт (Маклауд) – 14:45     0:3 Хаула – 23:51     1:3 Райнхарт (Ткачук, Монтур) – 39:27 (pp)     1:4 Марино – 59:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 25:09 (pp)     2:0 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 30:56 (pp)     2:1 Ватрано (Фаулер, Строум) – 33:20 (pp)     3:1 Стэмкос (Кучеров, Рэддиш) – 34:47 (pp)     4:1 де Хаан – 49:06     5:1 Хагель (Пол, Пербикс) – 58:05    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 7
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Проворов (Фантилли) – 01:41     1:1 Эберле (Ларссон, Татар) – 11:37     2:1 Проворов (Марченко, Пик) – 12:10     2:2 Макканн (Бьёркстранд) – 15:31     3:2 Марченко (Боквист, Годро) – 24:43 (pp)     3:3 Картье (Данн, Гурд) – 29:45     3:4 Бьёркстранд (Макканн, Шульц) – 33:42 (pp)     3:5 Макканн (Шварц, Дюмулен) – 46:17     3:6 Дюмулен (Шульц, Веннберг) – 48:28     4:6 Бемстрём (Джонсон, Пик) – 52:29     4:7 Толванен (Гурд, Бьёркстранд) – 58:55    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 01:43 (pp)     1:1 Драйзайтль (Фёгеле, Кейн) – 40:38     1:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 62:01 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Ларкин (Перрон) – 02:44     1:1 Байфилд (Копитар, Фиала) – 06:58 (pp)     2:1 Ларкин (Кейн, Гостисбер) – 29:17 (pp)     3:1 Фаббри (Спронг, Велено) – 36:22     4:1 Кейн (Дебринкэт, Питри) – 37:26     5:1 Копп (Фишер, Питри) – 39:47     5:2 Дюбуа (Лаферрье, Дано) – 43:07 (pp)     5:3 Байфилд (Копитар, Фиала) – 45:38 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Песке (Ахо, Свечников) – 06:12     2:0 Мартинук (Чатфилд) – 09:04     2:1 Гюнцель (Кросби, Раст) – 46:45     2:2 Раст (Карлссон, Летанг) – 59:07     3:2 Песке (Терявяйнен, Джарвис) – 61:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Аткинсон (Фараби, Пилинг) – 14:47     0:2 Аткинсон (Фрост, Йорк) – 22:52 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Доми – 06:23     2:0 Райлли – 10:47     3:0 Лильегрен – 15:04     3:1 Друен (Колтон, Маккиннон) – 25:27 (pp)     3:2 Рантанен (Жирар) – 33:13     3:3 Кольяно (Мэнсон, О'Коннор) – 47:35     3:4 Маккиннон (Рантанен, Друен) – 56:35     3:5 Колтон (Джохансен, Кивиранта) – 59:53    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Койл) – 05:02     1:1 Хейз (Капанен, Ледди) – 06:07     1:2 Макэвой (Боквист, ван Римсдайк) – 26:26     2:2 Нейборс (Кайру, Томас) – 30:57 (pp)     2:3 Маршан (Пастрняк, ван Римсдайк) – 47:43 (pp)     3:3 Сундквист (Перунович, Шенн) – 54:47 (pp)     3:4 Макэвой (Пастрняк) – 61:10    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 6
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Керфут (Келлер, Дурзи) – 05:07 (pp)     0:2 Бьюгстад (Кесселринг) – 11:47     0:3 Бьюгстад (Круз, Цукер) – 17:21 (pp)     0:4 Келлер (Дурзи, Макбэйн) – 21:51     0:5 Бьюгстад (Цукер, Стечер) – 26:40     0:6 Келлер (Макбэйн, Шмальц) – 40:38    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пажо (Добсон, Клаттербак) – 52:00     1:1 Евангелиста (Макдона, Томасино) – 55:08 (pp)     2:1 Каррье (Лозон, Форсберг) – 59:52     3:1 Пярссинен (Йози) – 59:59    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Катчук (Сэнфорд) – 32:56     1:1 Дюшейн (Хинц, Робертсон) – 42:32 (pp)     1:2 Марчмент (Дадонов, Хэнли) – 54:54     1:3 Павелски (Хинц, Бенн) – 59:37    

В Парадайсе идёт третий период в матче «Вегаса» и «Калгари». В счёте ведут гости 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коулман (Баклунд, Андерссон) – 11:06 (pp)     0:2 Кадри (Зари) – 13:04     0:3 Баклунд (Манджапане, Коулман) – 37:09     1:3 Стивенсон (Стоун, Мартинес) – 48:54    

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 59 очками после 42 встречи. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 61 очком после 43 матча.

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