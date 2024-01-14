Результаты игрового дня НХЛ 14 января

Сегодня, 14 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 16 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

В Парадайсе идёт третий период в матче «Вегаса» и «Калгари». В счёте ведут гости 3:0.

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 59 очками после 42 встречи. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 61 очком после 43 матча.