Результаты игрового дня НХЛ 14 января
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Сегодня, 14 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 16 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Кайлли, Крайдер) – 13:23 1:1 Манта (Макмайкл) – 17:50 1:2 Фокс – 25:15 2:2 Дауд (Кузнецов, Карлсон) – 46:36 3:2 Оши (Строум, Эдмундсон) – 48:29
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Жиру (Ткачук, Зуб) – 04:12 2:0 Шабо – 09:58 2:1 Дюклер (Барабанов, Ферраро) – 12:35 2:2 Власик (Дюклер, Гранлунд) – 23:53 2:3 Лабанк (Ферраро, Хоффман) – 26:20 3:3 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 27:11 4:3 Батерсон (Зуб, Штюцле) – 32:59 4:4 Задина (Гертл, Ферраро) – 56:56 5:4 Тарасенко (Зуб, Штюцле) – 59:55
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Лафферти (Задоров) – 22:05
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хольц (Немец, Лазар) – 03:50 0:2 Братт (Маклауд) – 14:45 0:3 Хаула – 23:51 1:3 Райнхарт (Ткачук, Монтур) – 39:27 (pp) 1:4 Марино – 59:41
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 25:09 (pp) 2:0 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 30:56 (pp) 2:1 Ватрано (Фаулер, Строум) – 33:20 (pp) 3:1 Стэмкос (Кучеров, Рэддиш) – 34:47 (pp) 4:1 де Хаан – 49:06 5:1 Хагель (Пол, Пербикс) – 58:05
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 7
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Проворов (Фантилли) – 01:41 1:1 Эберле (Ларссон, Татар) – 11:37 2:1 Проворов (Марченко, Пик) – 12:10 2:2 Макканн (Бьёркстранд) – 15:31 3:2 Марченко (Боквист, Годро) – 24:43 (pp) 3:3 Картье (Данн, Гурд) – 29:45 3:4 Бьёркстранд (Макканн, Шульц) – 33:42 (pp) 3:5 Макканн (Шварц, Дюмулен) – 46:17 3:6 Дюмулен (Шульц, Веннберг) – 48:28 4:6 Бемстрём (Джонсон, Пик) – 52:29 4:7 Толванен (Гурд, Бьёркстранд) – 58:55
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 01:43 (pp) 1:1 Драйзайтль (Фёгеле, Кейн) – 40:38 1:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 62:01 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Ларкин (Перрон) – 02:44 1:1 Байфилд (Копитар, Фиала) – 06:58 (pp) 2:1 Ларкин (Кейн, Гостисбер) – 29:17 (pp) 3:1 Фаббри (Спронг, Велено) – 36:22 4:1 Кейн (Дебринкэт, Питри) – 37:26 5:1 Копп (Фишер, Питри) – 39:47 5:2 Дюбуа (Лаферрье, Дано) – 43:07 (pp) 5:3 Байфилд (Копитар, Фиала) – 45:38 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Песке (Ахо, Свечников) – 06:12 2:0 Мартинук (Чатфилд) – 09:04 2:1 Гюнцель (Кросби, Раст) – 46:45 2:2 Раст (Карлссон, Летанг) – 59:07 3:2 Песке (Терявяйнен, Джарвис) – 61:41
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Аткинсон (Фараби, Пилинг) – 14:47 0:2 Аткинсон (Фрост, Йорк) – 22:52 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Доми – 06:23 2:0 Райлли – 10:47 3:0 Лильегрен – 15:04 3:1 Друен (Колтон, Маккиннон) – 25:27 (pp) 3:2 Рантанен (Жирар) – 33:13 3:3 Кольяно (Мэнсон, О'Коннор) – 47:35 3:4 Маккиннон (Рантанен, Друен) – 56:35 3:5 Колтон (Джохансен, Кивиранта) – 59:53
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Койл) – 05:02 1:1 Хейз (Капанен, Ледди) – 06:07 1:2 Макэвой (Боквист, ван Римсдайк) – 26:26 2:2 Нейборс (Кайру, Томас) – 30:57 (pp) 2:3 Маршан (Пастрняк, ван Римсдайк) – 47:43 (pp) 3:3 Сундквист (Перунович, Шенн) – 54:47 (pp) 3:4 Макэвой (Пастрняк) – 61:10
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 6
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Керфут (Келлер, Дурзи) – 05:07 (pp) 0:2 Бьюгстад (Кесселринг) – 11:47 0:3 Бьюгстад (Круз, Цукер) – 17:21 (pp) 0:4 Келлер (Дурзи, Макбэйн) – 21:51 0:5 Бьюгстад (Цукер, Стечер) – 26:40 0:6 Келлер (Макбэйн, Шмальц) – 40:38
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пажо (Добсон, Клаттербак) – 52:00 1:1 Евангелиста (Макдона, Томасино) – 55:08 (pp) 2:1 Каррье (Лозон, Форсберг) – 59:52 3:1 Пярссинен (Йози) – 59:59
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Катчук (Сэнфорд) – 32:56 1:1 Дюшейн (Хинц, Робертсон) – 42:32 (pp) 1:2 Марчмент (Дадонов, Хэнли) – 54:54 1:3 Павелски (Хинц, Бенн) – 59:37
В Парадайсе идёт третий период в матче «Вегаса» и «Калгари». В счёте ведут гости 3:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коулман (Баклунд, Андерссон) – 11:06 (pp) 0:2 Кадри (Зари) – 13:04 0:3 Баклунд (Манджапане, Коулман) – 37:09 1:3 Стивенсон (Стоун, Мартинес) – 48:54
На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 59 очками после 42 встречи. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 61 очком после 43 матча.
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