И без Овечкина могут! Гениальный Кузнецов помог «Вашингтону» вырвать победу у «Рейнджерс»

«Рейнджерс» и «Вашингтон» в нынешнем сезоне можно считать в некотором роде антиподами. Пока «Нью-Йорк» успешно идёт в числе лидеров и лишь изредка испытывает сложности, «столичные», наоборот, частенько встречаются с проблемами и пока что не проходят в плей-офф.

Подопечные Спенсера Карбери к тому же проиграли семь из последних девяти матчей. Ещё и Александр Овечкин получил травму и должен был пропустить встречу с «Рейнджерс». Как и российский голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин.

Тем не менее именно «Вашингтон» активнее начал матч. «Столичные» нанесли три броска, а после… упустили инициативу. И на 14-й минуте «Рейнджерс» открыли счёт.

Подопечные Питера Лавиолетта обосновались в зоне хозяев. Передачу на левом фланге получил Адам Фокс. Защитник продвинулся вперёд и прострелил в центр — шайба попала в ногу хоккеисту «Вашингтона» Нику Дженсену и отскочила обратно. Фокс быстро сориентировался и нанёс бросок с острого угла — 1:0! Голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен среагировал на прострел, выскочив из ворот, и уже ничем не мог помочь своей команде.

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«Вашингтон», однако, не собирался сдаваться. Сначала «столичные» выдержали спорное меньшинство — после того как Ник Дауд и Райан Линдгрен попробовали подраться в зоне «Рейнджерс».

А менее чем за три минуты до завершения первого периода «Кэпиталз» сравняли счёт. Энтони Манта блокировал бросок игрока «рейнджеров» в своей зоне, а Коннор Макмайкл, подхватив шайбу, отправил своего партнёра один на один. Манта убежал от Джейкоба Трубы, убрал шайбу на неудобную руку, переиграл Джонатана Куика и бросил под перекладину — 1:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Второй период значительно активнее начали «Рейнджерс». Гости закрыли хозяев в своей зоне — «Вашингтон» в течение почти семи минут не мог нанести бросок в створ. «Нью-Йорк» же давил и на 26-й минуте смог вновь выйти вперёд. Всё тот же Фокс на синей линии у борта выловил шайбу и бросил — да как! Шайба пролетела мимо нескольких соперников и попала точно в девятку. Без шансов для Линдгрена, который толком не имел возможности даже разглядеть бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Лишь после этого «столичные» начали потихоньку приходить в себя. Несколько неплохих попыток, бросок почти в упор с пятачка — Куик спас щитком. Небольшой навал. Большинство, на исходе которого Евгений Кузнецов опасно простреливал на пятачок. Проход в соло от Николя Обе-Кюбеля.

В общем, у «Вашингтона» были шансы забить. Не выходило.

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Третий период «Кэпиталз» также начали активно. Они почти догнали «Рейнджерс» по броскам.

А на 47-й минуте Кузнецов сотворил красоту!

Россиянин получил передачу в своей зоне и начал забег. Нападающий в середине площадки сыграл в стеночку с бортом, оставив позади сразу двух соперников, вернул владение над шайбой и, выехав из-за ворот, бросил с неудобной! Шайба пошла мимо, но пятачке Ник Дауд вовремя подставил клюшку — 2:2!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Едва прошло две минуты — «Кэпиталз» уже вышли вперёд! Дилан Строум вошёл в чужую зону, в борьбе сохранил шайбу и организовал выход «два в один». Нападающий прицелился и… отдал передачу-обманку на дальнюю штангу, перехитрив Куика! Ти Джей Оши подставил клюшку и вывел «Вашингтон» вперёд!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После третьего гола «Кэпиталз» не ослабили хватку и продолжили давить. Новых шайб это не принесло, но «столичные» и не пропустили. В итоге «Вашингтон» и без своего капитана смог вырвать такую нужную победу и вернуться в гонку за плей-офф. А Кузнецов в этот вечер затмил и Артемия Панарина, и Александра Овечкина.