Панин объяснил, почему Илья Ковальчук возобновил карьеру

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал возвращение в хоккей 40-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука, подписавшего в декабре 2023 года контракт с московским «Спартаком».

«Возвращение Ильи Ковальчука в хоккей подстёгивает играть дольше? Почему оно должно меня подстёгивать? Я примерно знаю, сколько хочу играть. Это отметка не цифровая, а эмоциональная. Пока внутри этот неуёмный фитилёк горит, пока ты неравнодушен, пока ты горишь — это показатель. Думаю, у Ковальчука то же самое. Он завершил карьеру, но вот этот огонёк… Чем бы ты ни занимался, именно хоккей может дать возможность получить ту самую эмоцию, кайф. То, чего не хватает в жизни функционера. Ну и это большое медиасобытие. Мой фитилёк? Пока горит. Я его ещё не затушил. Надеюсь, человека, который это сделает, не найдётся (смеётся)», — сказал Панин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Григорием Паниным читайте на «Чемпионате» завтра, в понедельник, 15 января, в 10:00 мск.