Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ковальчук вышел на игру с «Металлургом» альтернативным капитаном. Он заработал «-2»

Ковальчук вышел на игру с «Металлургом» альтернативным капитаном. Он заработал «-2»
Комментарии

40-летний российский нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук впервые вышел на лёд в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:6) в качестве альтернативного капитана красно-белых.

Проведя на льду 17 минут 3 секунды Илья не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-2». В его активе лишь два броска в створ ворот.

Всего в нынешнем сезоне КХЛ Ковальчук провёл уже седьмой матч в составе красно-белых, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». Всего за карьеру в КХЛ на его счету 413 матчей и 400 (173+227) результативных действий с показателем полезности «+66».

Материалы по теме
Видео
«Спартак» продлил серию поражений до шести матчей, крупно проиграв «Металлургу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android