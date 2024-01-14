Козырев – об игре со СКА: ребята здорово воплотили план и заслуженно победили

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев отреагировал на победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над санкт-петербургским СКА (3:2).

«Сегодня мы встречались с организованной командой с хорошим подбором игроков. Тот план на матч, который мы выработали, ребята здорово воплотили и заслуженно победили. Хотелось бы также отметить болельщиков, которые шикарную поддержку нам оказали», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Северсталь», набрав 57 очков в 50 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА (68) – на третьей строчке. В следующем матче подопечные Андрея Козырева примут на домашнем льду челябинский «Трактор». Встреча состоится в среду, 17 января. Начало – 17:00 мск.